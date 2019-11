Spazio ai quattrozampe: torna la rubrica di Sofia

Ciao a tutti amici animali e non. La mia rubrica Sofi’s pets news è rimasta un pochino in sospeso. Magari qualcuno non se ne è nemmeno accorto, ma spero che a qualche amante degli animali faccia piacere poter leggere di nuovo i miei semplici articoli.

Innanzitutto vi annuncio che il nome della rubrica è cambiato ed ora potete trovarla con un titolo diverso : “E tu che animale sei?”

Vi dico già che gli argomenti di cui tratterò saranno sempre arricchiti dal mio profondo amore verso il mondo animale. Come chi mi ha già letto ben sa, io sono fermamente convinta che gli

animali siano mille volte migliori degli esseri umani ed è per questo che preferisco alla lunga parlare di loro.

Temi come fedeltà e fiducia si infiltreranno sempre in punta di piedi in ogni mio articolo dove l’obbiettivo di fondo è sempre lo stesso: infondere un sentimento di amore, rispetto e ammirazione nei confronti di un mondo che spesso viene ancora sottovalutato e calpestato con molteplici e maligne modalità! Purtroppo gli animali non vengono abbastanza apprezzati quando invece tutti dovremmo prendere esempio dalle loro attitudini.

Nella rubrica parlerò anche di fatti di cronaca concreti come ad esempio maltrattamenti o uccisioni. Racconterò le esperienze di giovani che hanno visto con i loro occhi come le nostre malsane abitudini e azioni quotidiane stanno distruggendo il nostro pianeta ed i suoi rispettivi abitanti.

Vi chiederò anche di raccontarmi le vostre storie, se vi va, da poter usare come ispirazione per avvicinarmi di più a chi come me ha una profonda sensibilità animale .

Come disse Totò: “Più conosco gli uomini, più amo gli animali”. Io Totò non l’ho conosciuto ma sono sicura che con questa visione delle cose saremmo sicuramente diventati amici!

Ci vediamo qui il primo e il terzo lunedì del mese. Vi aspetto!

(L’immagine di copertina è di Jamie Street da Unsplash)