Settantacinque anni fa le mitragliate sul battello Iseo: morirono in 43

Il 5 novembre 1944 alle 10.15 due aerei britannici alleati mitragliarono il battello “Iseo” al largo di Monteisola provocando la morte di 43 persone, di cui una mai ritrovata, e il ferimento di 33 passeggeri.

A distanza di 75 anni il Circolo dei Lavoratori di Iseo insieme ai comuni rivieraschi sebini ricorda la tragedia con una giornata di commemorazione: martedì 5 novembre, alle 9, la motonave “Città di Brescia” partirà dal molo di Iseo, farà tappa a Tavernola Bergamasca per arrivare a Monte Isola. Alle 10.15, ora in cui avvenne la tragedia, al Porto di Siviano si terrà la commemorazione con discorsi, rintocchi di campane, sorvolo aereo del Centro Volo Nord e lancio di una corona di fiori nel lago. Alle 12 il rientro a Iseo.

La giornata, su invito, coinvolgerà autorità, rappresentanti di istituzioni e associazioni bergamasche e bresciane, i testimoni della tragedia e un’ampia rappresentanza di studenti delle scuole di Tavernola, Iseo e Sulzano (circa 30 ragazzi da Tavernola, 30 da Iseo e 44 alunni delle scuole elementari di Sulzano). L’iniziativa è promossa con la collaborazione degli Istituti Comprensivi di Iseo, Monte Isola e Tavernola Bergamasca, il sostegno dei comuni di Tavernola Bergamasca, Monteisola, Sulzano, Sale Marasino, Iseo e di Centro Volo Nord, Navigazione Lago d’Iseo, Comunità Montana Sebino Bresciano, Associazione culturale Saviano Fusini, Società operaia Mutuo Soccorso Iseo, Cgil Spi Lega Iseo, Fnp Cisl Pensionati Brescia e Valle Camonica; e il patrocinio dei comuni di Lovere, Castro, Costa Volpino, Pisogne, Sarnico, Predore, Riva di Solto, Marone, Vigolo e Paratico.

Sempre per ricordare la tragedia del 1944, il Circolo dei lavoratori di Iseo organizza la mostra “5 novembre 1944. Per non dimenticare”, a cura di Mino Botti, con fotografie e documenti, anche inediti, che ricostruiscono la tragedia e il contesto politico e sociale di quegli anni e firma un filmato con alcune testimonianze, alcune mai raccontate, come quella di don Virgilio Fenaroli. La mostra è visitabile al Circolo dei Lavoratori di Iseo in via Pergola 9 fino al 10 novembre 2019 dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 20.30; venerdì e sabato fino alle 24. Dopo il 10 novembre sarà a disposizione dei comuni che vorranno proporla.

Mercoledì 7 novembre a partire dalle 20.45 sempre al Circolo lavoratori di Iseo si tiene “La guerra senza fronte. Il bombardamento del quarantaquattro sul Lago d’Iseo”, conversazione con Mauro Pennacchio, ex docente di storia e filosofia dell’Istituto Antonietti di Iseo. La partecipazione è libera.