Sant’Agata: spazio alla creatività artigiana laddove la libertà era rinchiusa

Lo stesso posto in cui la libertà era stata rinchiusa a lungo tra quattro solide mura, ora si rivitalizza ospitando la creatività e la genialità di giovani artisti emergenti.

L’ex carcere di Sant’Agata (la cui funzione carceraria fu mantenuta fino al 1978) è ormai rinominato “ExSa” ed apre le celle al mondo con una storia inedita: il passato dominato da dolore e negazione si mescola con la nuova espressività dell’arte contemporanea dando origine a un dialogo tra nero e bianco, memoria e presente, morte e rinascita.

Situato nel cuore medioevale di Città Alta in un vicoletto che sbuca sul budello di via Colleoni , l’Exsa è stato individuato come il posto ideale per allestire un “Flea Temporary Market”. Gli stessi organizzatori appena ricevuta la possibilità di gestire questo luogo dall’ associazione artistica “Maite Bergamo Alta Social Club” lo hanno interpretato come “uno spazio in divenire contenitore e incubatore di cultura e idee”.

Il “Flea market” è una vetrina che ospita originali prodotti artigianali ma non solo: oggetti vintage, mostre, workshop provenienti da diverse mani e menti. Stavolta la particolarità è di essere un progetto ben più lungo della solita domenica al parco Edonè a Redona (luogo delle precedenti edizioni) ; infatti è partito sabato 26 ottobre e durerà fino al 6 dicembre.

Ogni settimana verrà data la possibilità a diversi creativi di esporre e vendere le proprie opere in un’atmosfera accompagnata da buona musica, food & drinks , con un’ area dedicata anche ai più piccoli e tante serate a tema.

Una proposta molto variegata che non finisce di stupire. Salendo le scale verso il piano superiore si scopre un corridoio lungo il quale si ha l’esclusiva di accedere alle celle. L’edificio è stato parzialmente riqualificato ed alcune stanze sono rimaste integre a testimonianza di un passato ricco di storie umane che hanno vissuto tra quelle mura.

La sensazione nel girare all’interno di questi angusti spazi è a dir poco intensa, si percepisce la desolazione dai muri incrostati ed ammuffiti , dai pavimenti dissestati e dalle piastrelle sbeccate.

Proprio in questo spazio approda il progetto “Emerging Art Sharing” dove pittori , fotografi ed illustratori possono a ruota esporre le proprie opere. Proprio per l’originalità dell’evento inserito in un’insolita location questo appuntamento risulta imperdibile per tutti i curiosi che cercano la novità in luoghi alternativi.