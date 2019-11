Una domenica così grigia e piovosa come non se ne vedevano da tempo. E ora la settimana come inizierà a Bergamo e in provincia? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un’ampia area depressionaria centrata sulle Isole Britanniche trasporta umide correnti di origine nord atlantica verso l’Europa centro-occidentale, con diverse perturbazioni in rapido movimento da ovest a est. Sulla Lombardia temporanea fase asciutta nel corso della giornata di lunedì, mentre martedì nuova perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà qualche precipitazione sparsa. Nei giorni successivi tempo ancora variabile con rapidi passaggi perturbati alternati a fasi asciutte, in un contesto di temperature in linea con le medie del periodo.

Lunedì 4 novembre 2019

Tempo Previsto: Nella prima parte della mattinata presenza di nebbie o nubi basse sui settori pianeggianti, in graduale dissolvimento entro il tardo mattino, bel tempo altrove. Tra tardo mattino e pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti. In serata locali schiarite sulla bassa pianura orientale, aumento della nuvolosità altrove con qualche precipitazione su Alpi, Prealpi e zone pedemontane dalla tarda serata (quota neve sui 1900-2200 metri).

Temperature: Minime in calo (6/9°C), massime in aumento (14/16°C).

Martedì 5 novembre 2019

Tempo Previsto: Cielo coperto in mattinata con piogge e qualche rovescio sparso possibile su tutti i settori (fenomeni più deboli sulla pianura occidentale). Quota neve intorno a 1700-2000 metri. Nel corso del pomeriggio cielo molto nuvoloso con residue precipitazioni su est regione, Alpi e Prealpi centro-orientali. Tendenza a qualche schiarita dal tardo pomeriggio a partire dai settori meridionali ed occidentali della regione. In serata possibile formazione di nubi basse o banchi di nebbia sulle aree di pianura.

Temperature: Minime in aumento (8/11°C), massime in lieve calo (12/15°C).

Mercoledì 6 novembre 2019

Tempo Previsto: Nuvolosità diffusa su tutti i settori, con deboli piogge sparse in graduale movimento da ovest verso est (deboli nevicate oltre 1400-1600 metri). Dal pomeriggio-sera tendenza ad esaurimento delle piogge a partire da ovest, con qualche schiarita in serata e locali banchi di nebbia in formazione in pianura.

Temperature: Minime in calo (6/9°C), massime in lieve calo (11/14°C)