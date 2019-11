“Master Pizza Champion”, il bergamasco Federico Pavesi in finale

Il bergamasco Federico Pavesi ha conquistato il pass per la finale di “Master Pizza Champion”. Il giovane pizzaiolo, 22enne di Verdello, ha superato la quinta puntata del programma trasmesso su Canale Italia 83 del digitale terrestre o Sky 913.

Nella semifinale di lunedì 4 novembre i 4 pizzaioli rimasti in gara (Antonio Di Tella, Francesco Marasciulo, Federico Pavesi ed Enea Savini) si sono sfidati nella preparazione della pizza in teglia. A valutarli, come sempre, la giuria composta dal campione del mondo di pizza Luciano Passeri, dal responsabile settore pizzeria di una nota azienda molitoria Tiziano Casillo e dalla chef e imprenditrice Imma Gargiulo.

Oltre a Federico Pavesi, al termine della puntata hanno passato il turno Antonio Di Tella e Francesco Marasciulo, mentre è stato eliminato Enea Savini.

Chi avrà la meglio fra i tre concorrenti in corsa per la vittoria della trasmissione, giunta alla quinta edizione? Si potrà scoprire alla finalissima, in onda lunedì prossimo, 11 novembre, alle 20.15.