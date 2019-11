Lunedì nero in Bergamasca, altri due morti a Casirate e Martinengo

Dopo la donna di 66 anni morta alle prime luci dell’alba in un bar a Fara Gera d’Adda, in questo lunedì nero si registrano altri due decessi, sempre per malore, nella nostra provincia e ancora nella Bassa.

Intorno alle 18.30 a Casirate d’Adda A. T. M., una donna di settant’anni, mentre stava andando dal figlio, si è accasciata al suolo nel piazzale di un ristorante in via Italia. Un passante l’ha vista in difficoltà e dopo essersi avvicinato si è reso conto della gravità della situazione. Ha così chiesto l’intervento dei medici, ma gli arrivi della Croce blu di Rivolta d’Adda e di un’automedica sono stati vani: la donna è spirata nel giro di pochi istanti.

Copione simile ma con protagonista un uomo di 54 anni un’ora più tardi a Martinengo. E. H. B. M., di origine marocchina, è stato colpito da un arresto cardiaco in via Milano. Sul posto sono accorse la Croce Rossa di Romano di Lombardia e un’automedica, ma l’uomo era già deceduto.