IceLab International Cup, piazza d’onore per Della Monica-Guarise

Bilancio più che positivo per la prima uscita stagionale di Nicole Della Monica.

Al rientro dopo un piccolo problema alla spalla, la 30enne di Albano Sant’Alessandro ha preso parte all’Ice Lab International Cup svoltasi a Bergamo nel primo week-end di novembre.

In coppia con il riminese Matteo Guarise, la pattinatrice allenata da Cristina Mauri ha chiuso la prova di casa in seconda posizione alle spalle dei russi Alina Pepeva-Roman Pleshkov.

Al comando dopo lo short program, il duo delle Fiamme Oro Moena ha pagato in parte una condizione fisica non ancora ottimale, terminando la propria gara con 170.79 punti, distanti quattro lunghezze dai vincitori.

In casa IceLab buona prestazione per la zanichese Sara Conti che, insieme al milanese Niccolò Macii, ha chiuso la competizione in quinta posizione, mentre Lucrezia Beccari e Filippo Giacomo Clerici hanno sfiorato il podio nell’individuale junior.