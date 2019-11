Grassobbio, fanno esplodere lo sportello ma il colpo alle Poste va a vuoto

A dare l’allarme sono stati i residenti, svegliati da un forte boato. Nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 novembre ignoti hanno fatto saltare con dell’esplosivo lo sportello automatico delle Poste di via Vespucci, a Grassobbio: non sono riusciti a portar via il denaro ma hanno creato grossi danni alla struttura.

Erano più o meno le due. Alcuni testimoni avrebbero visto un’auto nera (forse un’Audi) allontanarsi a tutta velocità con a bordo quattro persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le telecamere della zona a caccia di indizi.

Gli uffici postali sono al momento chiusi per permettere i rilievi e la sistemazione della struttura danneggiata dall’esplosione.