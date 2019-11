Giornata ecologica, domenica il centro di Treviglio chiuso al traffico

Un pomeriggio senza auto, scooter e moto, per sensibilizzare i cittadini. Treviglio anche per il 2019 aderisce alla Giornata ecologica, un’iniziativa che regala ormai da 9 anni una domenica diversa dalle altre, col centro cittadino privo di traffico.

Succederà domenica 10 novembre: dalle 12.30 alle 17.30 sarà impossibile transitare per le vie centrali del paese con qualsiasi veicolo a motore.

Queste le strade interessate: via Cavallotti (dall’intersezione con via Colleoni), via Capitanio e Gerosa, via Terni (dall’intersezione con via Gerola), via Madreperla, via Diaz (transito consentito fino al parcheggio), via dei Mille, via Locatelli, via D’Azeglio, via De Gasperi (fino all’intersezione con viale Piave), via Marconi (fino al parcheggio di largo Caprera), via Mazzini (fino al parcheggio di via Casnida), via Libertà.

In caso di pioggia il blocco del traffico verrà annullato.