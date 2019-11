Frenata Atalanta, il Cagliari fa lo sgambetto

L’Atalanta cade per la prima volta al Gewiss Stadium.

Sotto una pioggia battente il Cagliari imposta la partita con il tipico gioco delle squadre di Maran, molto aggressivo, fisico con continui raddoppi sugli uomini migliori della Dea. I nerazzurri soffrono soprattutto a centrocampo (grande prestazione di Nainggolan) e rischiano più volte di subire il vantaggio ospite: prima è Gollini a respingere il destro di Simeone, poi Djimsiti compie un recupero prodigioso e stoppa il tiro di Rog, mentre è Castagne a togliere la gioia del gol a Joao Pedro.

La mezz’ora di fuoco rossoblu è coronata e premiata dall’autorete rocambolesca procurata da Pasalic.

Gli unici sussulti orobici arrivano da Castagne (diagonale largo) e soprattutto da una perla di Gomez che colpisce prima la traversa, poi la nuca di Olsen, ma, destino fatale, scavalca il montante; un episodio che conferma la classica giornata no. La chiave di volta della partita arriva al 39′: la palla contesa da Lykogiannis e Ilicic termina in fallo laterale, il terzino sbraccia per ben due volte, lo sloveno ci casca e rifila un calcio. Rosso per il numero 72 sacrosanto. In merito è necessario aggiungere un “ma”: secondo regolamento in una situazione del genere il direttore di gara deve intervenire sì con un fallo di reazione, ma al tempo stesso deve estrarre anche il giallo per la provocazione. Sicché anche Lykogiannis, avrebbe dovuto ricevere un provvedimento, n’ammonizione che, sommata a quello preso in precedenza, lo avrebbe mandato negli spogliatoi a braccetto con il trequartista orobico.

Nella ripresa paradossalmente la Dea, seppur in dieci uomini, tiene il Cagliari nella propria meta campo. Gasperini inserisce Malinoskyi e l’ucraino si mette subito in mostra. Gli uomini di Maran giocano di ripartenza e combinazioni veloci e al 57′ raddoppiano con Oliva, il quale raccoglie nel cuore dell’area l’invito di Simeone.

Paragonandola a una prova ciclistica per l’Atalanta il match si trasforma in una ripida salita. La formazione di casa ci prova e spinge fino alla fine con grande generosità: Malinovskyi sfiora prima il palo alla sinistra di Olsen, poi il portiere svedese nega la gioia del gol al mancino del numero 18 con un parata decisiva. La palla non entra a dimostrazione che il pomeriggio non è quello giusto. Il Cagliari sbanca Bergamo e aggancia così i neroazzurri al quarto posto in classifica a quota 21.

Sardi vittoriosi meritatamente per come hanno approcciato la sfida, per come l’hanno studiata e giocata nel primo tempo seguendo il credo di mister Maran. L’Atalanta ha invece pagato l’ingenuità di Ilicic ma non è tutto da buttare visto un secondo tempo comunque pimpante, dove gli orobici non si sono lasciati andare, ma hanno anche tenuto il campo molto bene dal punto di vista fisico. Una gara fortemente decisa da episodi, vedi la carambola di Pasalic, la traversa, l’espulsione. L’arbitro non è un alibi per questo passo falso, ma l’episodio incriminato in cui Abisso usa due metri di giudizio differenti è un errore decisivo.

La stagione è ancora lunghissima, niente allarmismi per l’undici (la squadra, sinonimo) del Gasp. Come dice il proverbio (si dice, è più “elegante” la frase che ti ho aggiunto) “i morti li portan via quando son freddi”. Questa squadra senza dubbio continuerà a lottare per le posizioni europee, ora testa alla Champions e al confronto con il Manchester.

Ecco qui le pagelle

Gollini 6,5: Anche durante il lunch match ci mette una pezza e salva la Dea con due interventi importanti su Simeone all’inizio e Nandez sullo 0-2.

Toloi 6: È uno degli ultimi a mollare, spingendosi spesso in avanti alla ricerca di combinazioni con i compagni.

Djimsiti 6,5: Il migliore del reparto arretrato, al 22′ salva miracolosamente sul piattone di Rog lanciato a rete. Va davvero poche volte in sofferenza.

Palomino 6: Il duello con lo scatenato e motivato Simeone è molto duro, soffre più sulle palle alte lunghe che sui contrasti fisici. Nel complesso prova sufficiente.

Castagne 6,5: Non è esente da sbavature , ma nel primo tempo va vicino alla rete con un diagonale e compie una prodigiosa chiusura su Joao Pedro. Spinge fino alla fine.

Freuler 6: Allo svizzero tocca rincorrere e metter ordine in mezzo contro un centrocampo sardo in versione monster. Anche a lui va dato il merito di provare a cucire il gioco fino al 93′.

Pasalic 5: Non riesce a ingranare nel cuore del gioco, non da’ mai lo strappo decisivo e soffre molto la prestazione dei colleghi avversari. Per di più in una giornata storta è protagonista non

volontario dell’autorete che apre un pomeriggio nero.

Gosens 5,5: Prima frazione di gioco in cui si scorge poco e il suo apporto è quasi nulla complice un primo tempo opaco a livello generale. (Dal 46′ Hateboer 5,5: Conquista una marea di corner, ma le sue percussioni non hanno mai successo)

Gomez 5,5: Anche il Papu nei soli 45 minuti giocati non è il solito faro che brilla tatticamente e tecnicamente anche per via delle marcature (spesso triple) dei rossoblu. Dal nulla estrae il tiro

che si stampa sulla traversa. Fosse entrato sulla carambola parleremmo di un’altra partita e di un’altra votazione. (Dal 46′ Malinovskyi 6,5: Si destreggia sempre bene con la palla. Il primo tiro

finisce largo, poi per la serie “la palla non entra nemmeno a spingerla” calcia due mancini: uno a fil di palo, l’altro respinto splendidamente da Olsen. Urge trovare spazio a questo ragazzino)

Ilicic 4: Ingenuo e poco lucido, compromette l’incontro con un cartellino rosso assolutamente evitabile lasciando la squadra in 10, in svantaggio per oltre un tempo. Peccato, episodio determinante.

Muriel 5: Abbastanza molle nei contrasti, nei controlli, braccato dalla retroguardia avversaria che gli concede davvero solo qualche filo d’aria. L’unico spunto è quello che libera Gomez al tiro

in occasione della traversa. Anche la ripresa si conferma sottotono su un terreno (campo, sinonimo) sempre più pesante. (Dal 78′ Barrow 6: Entra con risultato già compromesso ormai ma per lo meno tenta in tutti i modi di farsi vedere andando vicino alla rete con una girata respinta in corner da Olsen)

Gasperini 5

Cagliari: Olsen 6,5, Cacciatore 6,5 ,Pisacane 7, Klavan 6,5, Lykogiannis 6, Castro 6,5 (Ionica SV), Oliva 7, Nainggolan 8, Rog 6 (Nandez 6); Simeone 7 (Cerri SV), Joao Pedro 7 Maran 7

Arbitro Abisso 4,5: Pessima gestione del match e dei cartellini e altrettanto pessimo atteggiamento, anche se l’episodio più grave è il mancato secondo giallo a Lykogiannis. Non è l’alibi per la Dea ma ha inciso nell’economia della gara.