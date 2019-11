David Crosby in un libro: incontro con l’autore Marco Grompi all’Elav Circus

Sarà David Crosby il protagonista della serata di giovedì 7 novembre alle 21 all’Elav Circus di Bergamo, organizzata dall’associazione Bergamo Racconta.

Per la precisione, “David Crosby, ultimo eroe dell’era dell’acquario“, come recita il titolo del libro da poco edito da Vololibero e scritto da Marco Grompi, musicista oltre che autore. Proprio Marco Grompi, stuzzicato dal giornalista e scrittore Davide Sapienza, racconterà aneddoti e filosofia del fondatore di gruppi come i Byrds e CSNY. A seguire, una speciale performance acustica della band Bittersweet

Dotato di voce, ego, talento e un amore per la libertà smisurati, David Crosby (classe 1941) ha condotto una vita intensissima, estrema, spesso spericolata. Nel corso degli anni, è stato testimone e protagonista di molti eventi chiave della storia del rock.

Per evidenti motivi anagrafici (peraltro a fronte di un’anamnesi medico-clinica che ha dell’incredibile) David Crosby è uno degli ultimi eroi dell’Era dell’Acquario ancora in circolazione.

Nelle quattrocento pagine di questo libro si racconta David Crosby in maniera globale, includendo non solo la musica ma anche la sua essenza più visionaria e la sua poesia. L’approfondimento della sua visione e idea di musica, vita e politica, si ricava grazie alle diverse interviste rilasciate durante una lunga carriera e riportate in questo volume; alcune inedite e raccolte dall’autore stesso.

L’appendice conclusiva contiene una dettagliata discografia e filmografia, oltre a un’ampia bibliografia.

Marco Grompi, musicista e scrittore, a partire dagli anni Novanta ha curato e tradotto varie pubblicazioni di ambito rock tra cui monografie e antologie di testi dedicate a Neil Young, Joni Mitchell, Eagles, CSNY, Sonic Youth, U2 e Bob Dylan.

È autore di Bob Marley. Canzoni di libertà (Giunti), Le canzoni di Bob Marley e Neil Young 1963-2003: 40 anni di rock imbizzarrito (Editori Riuniti). Del rocker canadese ha tradotto (con Davide Sapienza) l’opera omnia ufficiale in Neil Young. Tutti i testi (Giunti) e le autobiografie Il sogno di un hippie e Special Deluxe (Feltrinelli).

Ha collaborato con riviste specializzate (“Buscadero”, “Jam”, “Late For The Sky”, “Tribe”, “Playmusic”), con Radio Popolare e alla stesura del Dizionario del Pop-Rock (Baldini&Castoldi) e della Grande Enciclopedia Rock (Giunti).

Nelle stagioni teatrali 2015/2017 ha portato in scena Waterface, recital musicale di cui è co-autore, regista e protagonista (medaglia 3D Smiting Festival 2015).

L’ingresso alla serata è libero.