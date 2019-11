Da “Report” sull’autonomia delle regioni a Marco Carta dalla D’Urso: la tv del 4 novembre

Per la prima serata in tv, lunedì 4 novembre su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

La prima inchiesta, intitolata “Divorzio all’italiana”, è di Manuele Bonaccorsi con la collaborazione di Giusy Arena. In Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna vive il 30% della popolazione italiana. Ma si produce il 40% del Pil. Oggi le tre regioni chiedono una maggiore autonomia per gestire 16 miliardi di spesa pubblica in più. Per alcuni garantirà maggiore efficienza nella spesa pubblica. Per altri è una secessione dei ricchi, che produrrà un impoverimento del Mezzogiorno. Chi ci guadagna e chi ci perde dall’autonomia differenziata? Nell’inchiesta saranno presentati i dati raccolti nel dossier “Il calcolo disuguale. La distribuzione delle risorse ai comuni per i servizi”, elaborato da Openpolis in collaborazione con Report.

Il secondo reportage, dal titolo “Il frutto proibito”, è firmato da Emanuele Bellano. Una nota Rai anticipa: “Sono considerati talmente prelibati che vengono serviti sottobanco da molti ristoranti di lusso nelle cene più esclusive. Un piatto di spaghetti ai datteri di mare può costare fino a 70 euro. Raccoglierli, venderli e mangiarli è illegale dagli anni ’90 perché estrarli dalle rocce comporta gravi danni all’ambiente e alla fauna marina. Il più grande traffico di datteri di mare oggi è gestito da un’organizzazione criminale che ne raccoglie tonnellate dalle coste della Campania e del Lazio e rifornisce ristoranti di tutta Italia. Report ha seguito e ricostruito l’attività e gli spostamenti di questa organizzazione e ha filmato le modalità di occultamento, di spaccio e di distribuzione che sono del tutto analoghe a quelle usate dai narcotrafficanti”.

La terza inchiesta, dal titolo “La musica è cambiata”, è di Antonella Cignarale. Un comunicato Rai specifica: “A seguito dei gravi incidenti di Piazza San Carlo a Torino sono state imposte direttive e procedure mirate a garantire alti livelli di sicurezza per la tutela dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche in luoghi aperti. Per gli organizzatori di concerti, sagre e feste popolari la musica è cambiata. Costi e responsabilità per mitigare i possibili rischi di un evento sono aumentati a tal punto che c’è chi ha dovuto rinunciare a confermare un festival che si teneva da 20 anni. E quando l’applicazione delle misure di safety si va a scontrare con le più antiche tradizioni di una festa patronale qual è il rischio?”.

RaiUno alle 21.35 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti. Andrà in onda l’episodio intitolato “Il gioco degli sprechi”. In seguito all’esplosione di u rudimentale ordigno, avvenuta nei pressi di un magazzino, il commissario Montalbano sospetta di un coinvolgimento mafioso nella faccenda. Poco distante dal luogo in cui è avvenuta la deflagrazione, infatti, abita Carlo Nicotra, un pregiudicato e pezzo grosso della famiglia dei Sinagra. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 22 aprile 2013.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà l’ottava puntata del varietà “Strasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti Francesco Paolantoni, Eleonoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti.

Canale5 alle 21.20 proporrà l’ottava puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

In studio ci sarà Marco Carta, che è stato assolto dall’accusa di furto di magliette: il cantante parlerà per la prima volta dalla decisione del giudice.

Altra ospite sarà Ilona Staller, in arte Cicciolina, dopo aver difeso il figlio denunciato per possesso di droga, porta i telespettatori nella casa dove è avvenuto il blitz dei carabinieri. E nell’ascensore, dopo il tentativo della settimana precedente, ci sarà l’incontro tra Eva Henger e Lucas Peracchi, il fidanzato di sua figlia Mercedes che l’ex pornostar sospetta abbia “messo le mani addosso” alla ragazza.

La7 alle 21.15 trasmetterà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Jesse Williams e Kevin McKidd. Andranno in onda due episodi intitolati “Aiuto, sono viva” e “Chi vince prende tutto”. Nel primo, mentre Meredith si trova in difficoltà con Link, Maggie è molto preoccupata perchè teme che Catherine non accetti la sua diagnosi. Nel secondo, Amelia e Koracick devono occuparsi dell’intervento di Catherine. Intanto, Meredith è incalzata da Richard, che le consiglia di andare a trovare suo padre.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale Nove alle 21.25 verrà proposto il documentario “Casamonica – Le mani su Roma”. Un’indagine sui clan dei Casamonica, una delle famaiglie più potenti che governano la malavita romana.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Pacific rim – La rivolta”, con John Boyega; su Tv8 alle 21.30 “I magnifici sette”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Volo Pan Am 73”, con Sonam Kapoor; su La5 alle 21.10 “Rosamudne Pilcher: Non ho l’età”; e su Iris alle 21 “Changeling – Una storia vera”, con Angelina Jolie.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Le cose cambiano?”. Un viaggio attraverso l’Italia del secolo scorso, per mostrarla a confronto con quella di oggi. Un viaggio visivo, attraverso le parole dei grandi scrittori del Novecento, con l’intenzione di trasformare i loro sguardi in “videolibri”, illustrati dalle immagini che si trovano nel web.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Un amore impossibile” e “Viaggio in Thailandia”. Nel primo, Joséphine aiuta Baltus, un cantante di opera lirica che a causa di una grave malattia non può più cantare. Nel secondo, Joséphine arriva a Bangkok, capitale della Thailandia, per aiutare a far scarcerare Louis Mercier, un medico francese che è stato ingiustamente accusato di traffico di medicinali e trattenuto nel paese.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Siren”, con Alex Roe; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.30 il cartoon “Dragon Ball Super”.