Sono riprese lunedì 4 novembre le lezioni alla scuola primaria “Merisi” di Caravaggio, chiusa dallo scorso 23 settembre a seguito del crollo di una porzione di intonaco in un corridoio.

Ad accogliere gli alunni – che nelle ultime settimane hanno continuato gli studi ma in altri istituti della zona – è stato il sindaco Claudio Bolandrini, che ha di fatto spiegato loro come avrebbero trovato la scuola dopo i lavori di messa in sicurezza eseguiti: certamente con la rete antisfondamento e il telo antidetriti il soffitto è meno bello e pulito di prima, ma è più sicuro e così rimarrà fino ai prossimi interventi in programma nelle vacanze estive.

Foto 2 di 2



“Insieme abbiamo ringraziato ‘gli angeli custodi’ del Gruppo Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri e Piedibus che in questi giorni hanno vigilato che i trasferimenti avvenissero sempre in sicurezza – ha spiegato il primo cittadino -; insieme abbiamo ringraziato i volontari che con gli insegnanti giovedì e venerdì hanno riallestito le aule con banchi, sedie, cattedre e materiale didattico per far trovare tutto a posto e in ordine oggi…”.

“Le criticità si affrontano e si superano insieme con impegno e buona volontà: questo – ha concluso Bolandrini – fa di una città una Comunità”.