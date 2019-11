Il corpo di un 56enne è stato rinvenuto domenica mattina, 3 novembre, in una roggia alla Basella di Urgnano lungo il cosiddetto Senter de l’Orgnana. Sul posto sono arrivati e vigili del fuoco e i carabinieri di Bergamo e Treviglio.

Sul cadavere, secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero segni che lascino pensare ad una morte violenta, piuttosto ad un estremo gesto, un incidente o un malore per poi finire in acqua. Quest’ultima, al momento, sembra essere l’ipotesi più accreditata.

Foto 3 di 3





L’allarme è stato lanciato intorno alle 8 da un passante che ha notato il corpo dell’uomo riverso in acqua, senza un braccio (si tratta di una menomazione preesistente). La salma è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.