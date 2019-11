Psicologa e puericultrice per le neo mamme: 2 aiuti meglio di uno

Nello svolgimento dei rispettivi mestieri si sono accorte che, in alcune circostanze, avrebbero avuto bisogno l’una delle competenze professionali dell’altra.

Così due giovani bergamasche hanno deciso di dare vita a “A Quattrocchi – Psicoeduchiamoci” (info.aquattrocchi@gmail.com), una collaborazione nata a settembre e pensata per supportare a tutto tondo le donne nel loro percorso pre e post parto e fino ai tre anni di età del bambino.

Loro sono Francesca Masserini, 28 anni di Bergamo, laureata in psicologia clinica e iscritta da due anni all’albo A dell’ordine degli psicologi, e Jessica De Girolamo, 27 anni di Mozzanica, laureata in scienze dell’educazione e specializzata in puericultura.

Subito dopo aver concluso il percorso di studi hanno iniziato a operare come psicologa e come educatrice e puericultrice, scoprendo che, in alcune circostanze, avrebbero potuto offrire un aiuto migliore se al loro fianco ci fosse stata un’altra figura.

“L’idea è nata dal confronto con la gente – spiega Francesca – Da lì ho iniziato a guardami intorno sul territorio per trovare collaboratori giovani e competenti, finendo nelle mie ricerche sulla pagina Facebook di Jessica. Da subito, con tanta voglia di fare e di metterci in gioco, ci siamo convinte che avremmo potuto creare qualcosa di molto pratico insieme”.

Il vantaggio di proporre, se necessario, un progetto comune fatto di due percorsi paralleli e coordinati, è quello di permettere alle mamme di accedere tramite un unico canale a delle prestazioni che, differentemente, richiederebbero un complicato lavoro a incastro tra i tanti impegni, magari anche lavorativi.

“Vogliamo aiutare le mamme già prima che lo diventino – continua Jessica – Accompagnarle a livello pratico e psicologico fino al momento del parto, coinvolgendo in modo attivo con attività ad hoc anche il padre che a volte si può sentire messo da parte. Dopo la nascita affianchiamo la famiglia nei piccoli o grandi problemi di ogni giorno comuni a tutti, mettendoli nelle condizioni di saperli affrontare”.

Inizialmente il progetto prevede delle serate informative e formative su temi sensibili, anche in base alle richieste, che prevedono la compresenza delle due figure della psicologa e della puericultrice, con la libertà e la possibilità di avere comunque consulenze singole.

“Nel dopo parto tutte le coppie affrontano problemi nella fase di svezzamento, durante il sonno o semplicemente di stress – aggiungono Francesca e Jessica – Insieme vogliamo preparare a eventuali situazioni difficili e complicate che si possono presentare: è importante saperle riconoscere in anticipo, capendo le soglie di allarme. Avere due figure a cui far riferimento può essere un grande aiuto: dal lato pratico per intervenire direttamente sui problemi, seguendo parallelamente a livello psicologico sia mamma che bambino”.

Un progetto nuovo ma che già sta pensando a come ampliarsi: “Nella nostra idea a lungo termine – concludono – vogliamo inserire nel team anche altre figure professionali giovani, competenti e volenterose, come nutrizionisti, osteopati, educatori e altri, per poter offrire davvero un pacchetto completo”.