L’amarezza di Gasperini: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara”

“Non abbiamo avuto un buon approccio alla gara, dietro tenevamo bene ma in mezzo al campo serviva un altro passo, un’altra tecnica”. Ha subito trovato la chiave di una domenica da dimenticare Gian Piero Gasperini.

Il ko interno della sua Atalanta col Cagliari è presto spiegato: “Non è questione fisica perché anche sotto di un uomo nella ripresa abbiamo fatto bene – ha spiegato il tecnico -. Gara sciupata soprattutto nella prima parte, è chiaro. Il rosso a Ilicic? Non ho voglia di queste cose, entrambi si sono strattonati, potevano andare fuori tutti e due, e Lykogiannis era anche già ammonito. Se vanno fuori tutti e due è un discorso diverso, ma è stato espulso solo Ilicic ed è stato episodio che ha condizionato la gara”.

“Nel secondo tempo ho visto tutt’altro tipo di gara – continua Gasperini -, ma sotto di un uomo non è stato facile”.

Mercoledì torna la Champions: “La testa contro il City sarà fondamentale e oggi non è stata a posto nella prima parte del match, poi sì. Ci tuffiamo nella Champions – spiega il Gasp -, mancano pochi giorni e non è facile, gli avversari spesso hanno un giorno in più. Ma proveremo a fare il massimo contro la squadra di Guardiola”.