Ilicic tradisce e il Cagliari ha una marcia in più: Atalanta, brutto ko coi sardi

È stata una domenica da dimenticare per l’Atalanta di Gasperini, battuta in casa da un grande Cagliari sempre più bestia nera dei bergamaschi.

Nel lunch-match dell’11^ di A Gomez e compagni si sono trovati di fronte una squadra messa ottimamente in campo, in fiducia, con grande qualità, che sin dai primi minuti ha messo le cose in chiaro: a Bergamo, i sardi, erano proprio venuti per vincere.

A complicare una domenica già di per sé non facile ci ha pensato Ilicic, uno di quelli che dovevano fare la differenza, espulso invece per una reazione evitabilissima al 39′ del primo tempo, 8 minuti esatti dopo l’autogol di Pasalic (deviazione sfortunata sulla punizione di Lykogiannis) che aveva appena portato avanti i rossoblù.

L’unico squillo di un primo tempo bruttissimo dei nerazzurri è stato del Papu Gomez, al 35′, quando ha centrato la traversa con un bolide dal limite che si è poi stampato sulla testa di Olsen finendo la sua carambola sul fondo.

Nella ripresa Malinovskyi (dentro proprio al posto del numero 10) ha cercato di dare la scossa, ma il Cagliari non si è mai disunito e anzi, oltre a difendersi molto bene ha spesso messo in crisi il trio difensivo di casa con il suo contropiede.

E proprio da una ripartenza amministrata magistralmente da Simeone è arrivato il raddoppio, al 58′: l’argentino, servito in profondità da Castro, ha portato palla nell’area di rigore bergamasca e poi servito Oliva che col destro ha battuto Gollini.

L’Atalanta è stata poi anche molto sfortunata quando nel finale ha provato tre volte, con Malinovskyi e con Barrow, a riaprire la gara. Ma Olsen e la mira un pizzico sballata dell’ucraino hanno fermato la rimonta sul nascere.

Alla fine è arrivato un ko brutto, del tutto meritato: il Cagliari al Gewiss Stadium non ha rubato nulla.

Ora due giorni per ricaricare testa e gambe: mercoledì sera a San Siro arriverà il Manchester City. Servirà la migliore Dea.