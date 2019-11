“I ragazzi dello Zecchino d’oro” o Mimmo Lucano da Fazio? La tv del 3 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 3 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “I ragazzi dello Zecchino d’oro”, con Matilda De Angelis nei panni di Mariele Ventre.

Negli anni Sessanta, a Bologna, vive Mimmo, che ha 9 anni ed è quello oggi si direbbe un bambino difficile.

Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada nella banda di Sebastiano, suo fratello maggiore. Mimmo, però, canta benissimo e un giorno mamma Ernestina, preoccupata per lui, lo porta a un provino per un concorso canoro con la speranza che questa esperienza possa responsabilizzarlo. Un consiglio del suo insegnante: forse la musica potrà salvarlo. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione e del paese: lo Zecchino d’Oro.

Mimmo viene scelto insieme ad altri bambini. Tra questi, Gaetano, figlio di un carabiniere e di una madre ambiziosissima, e Caterina, figlia di importanti imprenditori.

I tre diventano presto inseparabili e, sotto la guida della giovane Mariele sempre più bravi.

Mariele, con Cino Tortorella, accompagna i ragazzi alla prima esibizione canora in televisione. Da qui nasce l’idea di una formazione stabile che sia una vera e propria scuola di musica e di vita: il Coro dell’Antoniano.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “La ragazza nella nebbia”, diretto da Donato Carrisi, con protagonisti Alessio Boni e Toni Servillo. La notte è gelida e nebbiosa ad Avechot, paese incastonato in una profonda valle all’ombra delle Alpi. Forse è proprio a causa della nebbia che l’auto dell’agente speciale Vogel è finita in un fosso. Vogel è sotto shock: non ricorda perché è lì e come ci sia arrivato. E a chi appartiene il sangue sui suoi vestiti? Di una sola cosa è certo: non avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo. Sono infatti già passati due mesi da quando una ragazza nel paese si è dileguata nella nebbia; da semplice scomparsa a rapimento, il caso è arrivato sotto la luce dei riflettori. È proprio questa la specialità di Vogel: manipolare i media, attirare le telecamere, conquistare le prime pagine dei giornali e, infine, trovare il mostro. C’è bisogno di uno come lui: senza scrupoli, sicuro dei suoi metodi, qualcuno capace di far in modo che il crimine abbia quello che merita: una soluzione e un pubblico.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà l’attrice e regista Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos “La Belle Époque”, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil.

Poi arriveranno in studio l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano tornato a casa dopo 11 mesi lo scorso 5 settembre, dopo che il Tribunale di Locri gli ha revocato il divieto di dimora; Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, protagonisti del nuovo film di Vincenzo Alfieri “Gli Uomini d’oro”, al cinema dal 7 novembre, la storia di una rapina ispirata a un fatto realmente accaduto nel 1996 a Torino; ed Enrico Brignano in un monologo inedito.

Si proseguirà con il fumettista e illustratore Lorenzo Mattotti nelle sale dal 7 novembre con il film d’animazione, ispirato a un racconto di Dino Buzzati, “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, da lui diretto – e scritto, in collaborazione con Thomas Bidegain e Jean-Luc Fromental – e che vanta nel doppiaggio le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e anche di Andrea Camilleri, nel ruolo del Vecchio Orso; Manuel Bortuzzo, nelle librerie dal 5 novembre con il suo libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che, come sempre, rileggerà i fatti della settimana con la sua ironia e Filippa Lagerbåck per la presentazione degli ospiti.

L’appuntamento sarà preceduto alle 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con Fabio Fazio affiancato questa settimana da Fabio De Luigi, pronti a intrattenere il pubblico in sala in un divertente gioco di improvvisazione. Con loro, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Nello spazio interviste, ospiti Fabio Volo, nelle librerie con il suo nuovo libro “Una gran voglia di vivere”; Walter Veltroni, in uscita il 7 novembre con il nuovo libro “Assassinio a Villa Borghese”.

A seguire, ci sarà ‘”Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti Giusy Ferreri, nelle radio con il nuovo singolo “Momenti Perfetti”; Valentina Bellè, protagonista della nuova fiction di Rai2 “Volevo fare la rockstar” in onda ogni mercoledì in prima serata; e ancora, torna al tavolo anche Teo Teocoli.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà la soap “Il segreto”. Severo vuole approfittare delle nozze tra Fernando e Maria Elena per vendicarsi contro la Montenegro. Maria confida al nonno di provare invidia per Fernando.

Su Tv8 alle 19.30 spazio all’automobilismo con la F.1. – Gran Premio degli Stati Uniti: Paddock (gara) e alle 20 gara. Alle 21.45 podio e alle 22 “Paddock”, post gara.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione di “Pizza Hero – La sfida dei forni”, che vede il ritorno di Gabriele Bonci alla ricerca dei migliori fornai d’Italia.

La formula resta quella – tre forni si sfidano in ogni puntata, ambienta in una città diversa – ma stavolta il premio è di 2mila euro in gettoni d’oro ed è prevista una prova in più. I concorrenti dovranno preparare una pizza speciale che omaggi il luogo, avvalendosi dei prodotti tipici di quelle terre.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.25 c’è “Molly’s game”, con Jessica Chastain; su Rai4 alle 21.10 “Obsessed – Passione fatale”, con Idris Elba; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Bound – Torbido inganno, con Jennifer Tilly; su La5 alle 21.10 “Appuntamento a New York”, con Shantel Van-Santen; e su Iris alle 21 “The terminal”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “I tesori segreti del Sudafrica”. La catena montuosa del Drakensberg che racchiude l’altopiano dell’Africa meridionale, copre oltre 1000 km di campagna sudafricana. Ha le vette più alte in Africa a sud del Kilimangiaro. Ospita molte creature, ma vivere qui non è un’impresa facile: la sua bellezza è pari solo al suo pericolo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Rock and roll all’antica”, “Indovina chi viene a cena?”, “L’io che nessuno conosce” e “Qualcosa dentro di te”. Nel primo, il Grey Sloan Memorial Hospital viene invaso da un gruppo di anziani vittime di un incidente stradale. Nel secondo, Meredith conosce Penny, la nuova ragazza di Callie e rimane sconvolta appena riconosce in Penny il medico che, la notte della scomparsa di Derek, era di turno all’ospedale e prese in carico Derek stesso. Nel terzo, Penny, messa in soggezione da Meredith, non riesce a dare il meglio di sè e chiede aiuto a Richard. Nel quarto, Jackson invita April a cena fuori per parlare del divorzio.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Amici celebrieties”; su Real Time alle 20.10 il reality “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The big bang theory”.