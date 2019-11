Gomez, Ilicic e Muriel per vivere un’altra domenica da grande, ma attenzione al Cagliari

Senza un attimo di respiro. Neppure il tempo di esultare per l’ottimo punto conquistato a Napoli, che la Dea deve tornare in campo per affrontare, nel lunch-match, il sorprendente Cagliari.

La squadra sarda è la vera rilevazione del campionato e si trova appaiata in classifica con il Napoli e la Lazio a sole 3 lunghezze dalla Dea. Dopo una falsa partenza, nella quale ha perso le prime due partite di campionato, gli uomini di Maran hanno inanellato una serie di 8 risultati utili consecutivi (come l’Atalanta) fatti di 5 vittorie e 3 pareggi. Nell’ultimo turno hanno superato alla Sardegna Arena il Bologna per 3-2 ottenendo appunto la quinta vittoria di questo torneo.

Affermare che si tratta di una partita valida per l’Europa non è pertanto così sbagliato, visto che la compagine rossoblu credo resterà nelle zone alte della classifica per tutto il campionato.

Il ritorno in maglia cagliaritana di Nainggolan ha ridato motivazioni al giocatore belga che sta disputando un ottimo campionato. Inoltre in attacco, il giovane Cholito Simeone sembra aver ritrovato la via del gol che aveva ultimamente perso a Firenze. E comunque, indipendentemente dai singoli, credo che quello cagliaritano costituisca un ottimo gruppo, ben assestato in ogni reparto.

Maran predilige il modulo con la difesa a quattro, un centrocampo a tre, un trequartista e due attaccanti. Ha una squadra che fa del pressing e della corsa la sua arma vincente. La metà dei gol realizzati (16) vengono dagli attaccanti (Joao Pedro 5 e Simeone 3), inoltre ha una delle difese meno battute del torneo.

Insomma, un gran brutto cliente per la Dea che se vorrà continuare la sua splendida corsa dovrà giocare una partita tosta.

Nelle 25 occasioni durante le quali le due squadre si sono affrontate a Bergamo in serie A per 15 volte ha prevalso la Dea, per 5 il Cagliari e 5 volte c’è stato un pareggio (42 reti nerazzurre e 24 cagliaritane). Considerando anche i match disputati in Sardegna la situazione si equilibra perfettamente: 19 vittorie a testa e 12 pareggi. Negli ultimi due tornei il Cagliari è sempre stato corsaro a Bergamo: l’anno scorso grazie ad un gol di Barella mentre due anni fa con le reti di Pavoletti e Padoin (solo accorciate dal Papu). L’ultima vittoria nerazzurra è invece quella del torneo 2016-2017 nella quale una doppietta del Papu diede il 2-0 finale ai suoi. Il più recente pareggio è quello del campionato 2012-2013: 1 a 1 finale frutto dell’autorete di Canini e del pareggio di Stendardo.

La Dea ha battuto il Cagliari con tre reti di scarto in ben 3 occasioni: nel 1996-1997 (4-1 doppietta di Morfeo), nel 1995-1996 (3-0 doppietta di Vieri) e nel 1993-1994 (5-2 doppietta di Ganz). Quest’ultima rappresenta anche la partita con il maggior numero di gol segnati tra le due compagini.

In casa atalantina Gasperini deve rinunciare a de Roon squalificato che sarà sostituito da Pasalic per affiancare Freuler. Castagne dovrebbe essere preferito ad Hateboer sulla fascia destra mentre a sinistra giocherà Gosens. Difesa con Palomino, Dijmsiti e Masiello mentre davanti il tridente con Gomez, Ilicic e Muriel.

Anche mister Maran deve fare a meno di Luca Pellegrini per squalifica, oltre che a Pavoletti e Cragno infortunati lungodegenti. Difesa a quattro con Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane e Lykogiannis, in mezzo al campo Nainggolan, Rog e Nandez. Castro dietro le due punte Joao Pedro e Simeone.

Due gli ex della gara, entrambi attualmente in maglia rossoblu. Anzitutto Luca Cigarini, che a Bergamo ha disputato 173 partite segnando anche 10 reti, e Federico Mattiello, tutt’ora di proprietà nerazzurra, ma che appena dopo il suo arrivo in terra orobica fu girato al Bologna per cui non è mai sceso in campo con la maglia della Dea.

Curiosa la storia della prima maglia da gioco utilizzata dal Cagliari. Durante il primo torneo ufficiale della sua vita la squadra sarda indossò una divisa bianca. Infatti il fondatore Gaetano Fichera, essendo un medico chirurgo, non trovò altro che riadattare a maglia da gioco alcuni camici bianchi. Per qualche tempo poi, tra il 1925 ed il 1928, la società cagliaritana utilizzò anche una maglia a strisce… nere e azzurre.

Il più grande giocatore della storia del Cagliari è chiaramente Gigi Riva, detto rombo di tuono, che tra l’altro vanta tutt’ora il record delle reti realizzate con la maglia della nazionale italiana: 35 reti, tra l’altro in 42 partite, una media impressionante.

Lo stemma del Cagliari e della Sardegna è rappresentato dai quattro mori, nella prima versione bendati negli occhi e successivamente sulla fronte. Bendati o no, oggi sarebbe opportuno uscissero sconfitti dal Gewiss Stadium.