È del 56enne Maurizio Drago il corpo senza vita ritrovato domenica mattina in una roggia alla Basella di Urgnano, lungo il Senter delle Orgnane.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8 da un passante che ha notato il corpo dell’uomo riverso in acqua. Sul posto, in breve tempo, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e Treviglio.

All’uomo, di professione operaio, nel 2012 era stato amputato un braccio in seguito ad un incidente stradale. Da allora aveva sofferto di alcuni problemi di salute dovuti a questa menomazione. Al momento le ipotesi sulla morte sono due: quella più accreditata del malore oppure dell’annegamento dopo essere caduto nella roggia, anche se quest’ultima sembra poco plausibile considerato il basso livello dell’acqua.

Al momento, inoltre, non vi sarebbero elementi riconducibili a traumi esterni – segno di una possibile morte violenta – anche se sarà l’autopsia a chiarire definitivamente le cause del decesso. La salma è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.