Per domenica 3 novembre Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo traccia le previsioni meteo della giornata, di lunedì e martedì.

Un’ampia area depressionaria situata tra la Gran Bretagna e la Francia trasporterà sulla nostra regione correnti più miti e umide sud-occidentali favorendo a più riprese episodi di maltempo.

Domenica 3 novembre 2019



Tempo Previsto: Nel primo mattino sui rilievi Alpini e Prealpini piogge deboli/moderate a carattere diffuso (neve sopra i 2000/2300 metri), sulla pianura occidentale piogge per lo più deboli in rapida traslazione verso i settori centro-orientali.

Tra tardo mattino e primo pomeriggio sui rilievi Alpini e Prealpini piogge deboli/moderate a carattere diffuso (neve sopra i 2000/2300 metri), nell’Oltrepò Pavese possibilità di forti rovesci o temporali in possibile traslazione sui settori pianeggianti centro-orientali (Lodigiano, Cremonese e Bresciano); sulla pianura occidentale fenomeni più discontinui o assenti.

Tra tardo pomeriggio e sera sui rilievi fenomeni in esaurimento con locali sbiancate fino a 1800/2000 metri, sulla pianura occidentale possibili locali schiarite, sul settore centro-orientale ultimi fenomeni.

Temperature: Minime comprese tra 8/10 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11/14 gradi.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da est/sud-est (locali raffiche di forte intensità sui settori centro-orientali) in rotazione tra pomeriggio e sera da ovest/sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest in rotazione da nord-ovest in serata.

Lunedì 4 novembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi cielo poco nuvoloso o con nubi sparse, sulla pianura possibilità di locali nebbie o foschie sui settori centro-meridionali.

Nel pomeriggio sui rilievi Alpini e Prealpi Orobiche cielo nuvoloso o coperto con pioviggini o deboli piogge, sulla pianura cielo variabilmente nuvoloso.

In serata sui rilievi Alpini e Prealpini piogge deboli/moderate intermittenti, in pianura cielo nuvoloso o coperto con possibilità di deboli precipitazioni sul settore centro-occidentale.

Temperature: Minime comprese tra 7/10 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 14/17 gradi.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da est/sud-est, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.

Martedì 5 novembre 2019

Tempo Previsto: Sui rilievi cielo nuvoloso o coperto per l’intera giornata con piogge deboli/moderate intermittenti in esaurimento entro la serata.

Sulla pianura cielo irregolarmente nuvoloso con locali piovvigini o deboli piogge, dalla serata schiarite.

Temperature: Minime comprese tra 8/10 gradi con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 14/17 gradi.

Venti: In pianura venti deboli/moderati da est/sud-est, in quota venti deboli/moderati da sud-ovest.