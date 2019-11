Auguri a Cristina Parodi: la “first lady” bergamasca compie 55 anni

Tanti auguri di buon compleanno a Cristina Parodi. La giornalista e conduttrice televisiva, moglie del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, compie 55 anni.

Nata ad Alessandria il 3 novembre 1964, si è diplomata al liceo classico Giovanni Plana di Alessandria e laureata in lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo aver praticato tennis agonistico, nei primi anni Ottanta ha cominciato l’attività televisiva lavorando per le piccole emittenti TelePiccolo e Telereporter. Nel 1988 ha fatto il suo debutto come giornalista a Odeon TV nelle trasmissioni sportive “Caccia al 13” e “Forza Italia”, mentre nel 1990 è passata a Mediaset, dapprima conducendo il programma sportivo “Calciomania” insieme a Maurizio Mosca e ricoprendo il ruolo di inviata per la trasmissione “Pressing”, e poi collaborando con la nascente testata giornalistica delle tre reti Mediaset.

Due anni dopo, nel 1992, insieme al direttore Enrico Mentana, Clemente Mimun, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, ha lanciato la testata giornalistica di Canale 5, il Tg5. Nel 1996 ha abbandonato il telegiornale per condurre “Verissimo”, in onda nel tardo pomeriggio su Canale 5, che ha guidato fino al 2005, quando su richiesta del neodirettore della testata Carlo Rossella è tornata al ruolo di conduttrice del tg, nell’edizione principale delle 20.

Inoltre ha condotto il reality “The Bachelor – L’uomo dei sogni”, andato in onda nell’estate 2003 su Canale5 e presentato più volte il concerto di “Natale in Vaticano” su Canale 5 e alcune trasmissioni evento come “Concerto per l’Unione Europea”, “Serata per i diritti umani”, “Donna sotto le stelle” e “Un Papa di nome Giovanni”.

Nel 2012 ha lasciato Mediaset ed è passata a La7, dove già dal 2011 stava lavorando la sorella Benedetta. È stata una breve parentesi: ha condotto “Cristina Parodi Live” e “Cristina Parodi Cover” per poi approdare in Rai nella primavera del 2013. Arrivata sulla prima rete della tv pubblica, dal 6 aprile al 4 maggio è stata giurata in “Altrimenti ci arrabbiamo”, condotto da Milly Carlucci, dal 20 dicembre 2013 al 10 gennaio 2014 insieme ad Al Bano è stata al timone di “Così lontani così vicini” e dall’8 settembre 2014 ha condotto “La vita in diretta” insieme a Marco Liorni venendo confermata nelle due stagioni successive.

Insieme alla sorella Benedetta, nella stagione 2017-2018 le viene affidata la conduzione di “Domenica In”, ma dato lo scarso risultato auditel, dopo poche settimane è diventata unica conduttrice. Nella stagione successiva Mara Venier torna alla guida dello storico programma pomeridiano domenicale di RaiUno e a Cristina Parodi viene assegnato un nuovo programma, “La prima volta, in onda su RaiUno sempre la domenica, dopo “Domenica in”, che non è stato confermato la stagione successiva.

Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, che ha conosciuto ai tempi in cui era il direttore di Canale 5. La loro unione, coronata dai figli Benedetta, Alessandro e Angelica, sta proseguendo da 24 anni festeggiati lo scorso 1° ottobre.