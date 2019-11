Atalanta-Cagliari, la diretta del match

Dopo il prezioso punto conquistato in casa del Napoli, tra emozioni e polemiche, l’Atalanta torna a Bergamo per il lunch-match odierno. Ospite dei nerazzurri è un Cagliari lanciatissimo, vera rivelazione di questa prima parte di stagione (anche se i sardi – va detto – in estate hanno fatto un mercato di tutto rispetto, non certo puntando alla semplice salvezza).

Gasperini punta tutto sul tridente Gomez-Ilicic-Muriel, in attesa del ritorno di Zapata. A centrocampo c’è Pasalic al posto dello squalificato de Roon.

Qui sotto la nostra diretta del match.

Il primo tempo

40′- Momento nero per i nerazzurri: in dieci, in netta difficoltà contro un Cagliari messo perfettamente in campo.

39′- Fallo di reazione di Ilicic su Lykogiannis, cartellino rosso per lo sloveno! Atalanta in dieci.

37′- Gomez! Traversa piena! Poi palla che rimbalza sulla testa di Olsen e finisce clamorosamente alta! Nerazzurri a un passo dal pareggio!

32′- Cagliari in vantaggio: punizione di Lykogiannis e deviazione beffarda di Pasalic che beffa Gollini. Sardi meritatamente in vantaggio.

29′- Nainggolan dai 30 metri, palla alta di poco: che bomba del belga!

27′- Castagne col destro, palla che termina fuori di poco!

24′- Lykogiannis duro su Castagne: secondo ammonito del match.

21′- Occasione Cagliari! Rog lanciato in profondità da Castro si presenta davanti a Gollini ma Djimsiti compie un mezzo miracolo mettendo il piedone sulla conclusione del croato.

14′- Intervento in ritardo di Rog su Ilicic: giallo per l’ex Napoli.

7′- Klavan da fuori, palla in curva. Solo Cagliari in questo avvio di match.

6′- Bomba di Nainggolan che colpisce Djimsiti, poi Gollini devia in corner per evitare problemi.

3′- Prima occasione del match per il Cagliari: Palomino sbaglia l’anticipo e favorisce la corsa di Simeone verso la porta di Gollini; bravissimo il portierone nerazzurro a respingere la potente conclusione dell’argentino.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All. Maran.