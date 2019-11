Arbitro sì o arbitro no? Come iniziare a dirigere una partita

Ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita una partita di calcio: per curiosità, per sbaglio o per passione, quel pallone rotondo dalle mille fantasie, è arrivato nelle nostre case, e continua a farlo quotidianamente.

Tralasciando la sfera dei professionisti, il settore dilettantistico ci riserva un mondo da scoprire, passo dopo passo, partita dopo partita.

I più scettici affermano che rincorrere una palla è inutile e noioso, e chissà cosa penserebbero se, al posto dei giocatori, la loro attenzione si focalizzasse sull’arbitro. Sì, l’arbitro, quella figura vestita diversamente rispetto agli altri che apparentemente corre dietro a dei calciatori, che a loro volta seguono un pallone; forse un po’ bizzarra come situazione, o forse no, forse va soltanto approfondita.

Ogni anno in tutt’Italia si svolgono i corsi per diventare direttore di gara, Bergamo non poteva mancare a questo importante appuntamento che ha preso il via lo scorso 10 ottobre alla Casa dello Sport di via Gleno. Rivolto ai ragazzi sopra i 15 anni, il corso è principalmente teorico e consente di conoscere le nozioni del “Regolamento del Giuoco del Calcio” a 11 o a 5, a seconda della categoria scelta. A seguire un esame verificherà le conoscenze apprese, e dopo vari allenamenti, si è pronti ad entrare in campo, affiancati inizialmente da un tutor che seguirà l’aspirante arbitro durante le prime partite assegnate.

La tensione è alta, ma la voglia di fare bene prevale su ogni cosa. Un osservatore infatti terrà monitorato durante l’anno il livello e i miglioramenti degli arbitri; e le votazioni di ognuno, permetteranno ai più meritevoli di fare la scalata verso categorie più alte.

Il mondo arbitrale nasconde varie sfaccettature: svolgere questo ruolo comporta allenamento, costanza, sudore e determinazione. La preparazione è infatti pari a quella di un calciatore e le soddisfazioni con l’impegno sono numerose.

In Italia diversi arbitri hanno ottenuto risultati eccellenti a livello internazionale, per citarne qualcuno tra i più noti ricordiamo Pierluigi Collina, Nicola Rizzoli ed il bergamasco Paolo Mazzoleni, personaggi che hanno girato il mondo, ma che da ragazzini sono partiti dal fango di un campetto di periferia.

In campo femminile ricordiamo inoltre Maria Marotta, Graziella Pirriatore, Valentina Finzi e molte altre come loro.

Se vuoi saperne di più, cerca il corso più vicino a te, il nuovo Rizzoli o la nuova Marotta, potresti essere proprio tu!