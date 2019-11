Zandobbio, dubbi sulla morte di Bruna: pm apre fascicolo per omicidio

Quelle ferite, due al collo e una al petto, ancora non convincono i carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo. Così come quelle forbici, lunghe e vecchie, sporche di sangue che erano vicine al corpo di Bruna Calegari, 59 anni, impiegata all’ufficio tecnico del Comune di Zandobbio. Per questo motivo oggi il pubblico ministero Letizia Ruggeri, che coordina le indagini, aprirà un fascicolo per omicidio.

Da chiarire che non ci sono indagati e che si tratta di un atto dovuto in questo momento, in vista dell’esame autoptico in programma martedì all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La vittima è stata trovata riversa a terra, tra la sua scrivania e l’armadio che fa da divisorio con il resto dell’ufficio al primo piano del palazzo comunale di piazza Monumento. A lanciare l’allarme è stato il responsabile Giacinto Corali, giovedì pomeriggio intorno alle 14. La donna, spesso e volentieri, si fermava in ufficio oltre il suo orario di lavoro (quel giorno previsto alle 12,30) senza mai farlo pesare. Una persona mite ed equilibrata, come viene descritta in paese.

Il ventaglio delle ipotesi su ciò che le è successo resta aperto: dal tragico incidente all’omicidio, anche se la prima sembra ancora prevalere sulla seconda, tant’è che un sospettato non c’è. Inizialmente si era parlato di una discussione avuta al mattino con un ragazzo del servizio civile, ma dai suoi orari – e le telecamere confermano – ogni dubbio su di lui è presto svanito. La donna potrebbe essere caduta dalla scaletta, su cui forse era salita per prendere un faldone; potrebbe anche aver perso l’equilibrio, forse a causa di un malore, per poi ferirsi con le forbici trovate non lontane dal corpo.

Un quadro più chiaro lo si avrà dopo l’autopsia. Nel frattempo, venerdì i carabinieri hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per rilevare eventuali movimenti sospetti in entrata e in uscita dal municipio, così come il cellulare della vittima, in particolare i messaggi e le ultime chiamate. In entrambi i casi, tuttavia, non sarebbero emerse anomalie o spunti interessanti dal punto investigativo.

Sono stati anche ascoltati di nuovo familiari e colleghi della Calegari, ma non è emerso nulla di strano sulla donna, che aspettava la pensione per stare più tempo con i nipotini, ma ha trovato la morte in circostanze ancora misteriose.