Una classe politica impresentabile, specchio però di un Paese credulone

C’è una convinzione che, ahimè, da tempo si va diffondendo tra la popolazione italiana ed è assolutamente negativa: si riassume nel pensiero che destra e sinistra siano ormai un ricettacolo di gente che non solo non governa per apportare benefici al popolo, ma che confonde interessi personali e di partito mentre illude la gente di occuparsi del benessere generale.

È altresì opinione diffusa che nel Parlamento italiano sieda un consistente numero di persone indagate o condannate. L’ultimo numero inquietante è quello relativo al nuovo Parlamento 2018 nel quale siedono ben 45 “impresentabili”. Vien voglia di scriverlo con la lettera minuscola “parlamento”, proprio perché troppa gente che lì alberga e viene stipendiata meglio di tanti manager con responsabilità pesantissime sulle spalle, ha qualche problema con la giustizia. Il fatto indigna, ma questa gente sta lì dove si scrivono le leggi per la nazione, quelle leggi che se vengono infrante portano guai alle persone comuni, ma non turbano minimamente i nostri politici.

Non uso appositamente il termine ”rappresentanti del popolo” perché un popolo serio e un po’ credulone come quello italiano, non merita in ogni caso di essere rappresentato da siffatte persone. Nel 2012 erano ben 117 i parlamentari indagati, o condannati o assolti per decadenza dei termini o per intervenute amnistie. Raramente le condanne portano all’esclusione dal parlamento e noi tutti ci diamo da fare perché stiano bene e godano di privilegi poco comuni, a partire dagli emolumenti che percepiscono. C’è da star male a pensarci, ma che volete mai, i parlamenti son fatti di uomini, gli uomini di carne e la carne spesso è debole o se conservata per troppo tempo, inizia ad avere un odore insopportabile. E vedi il gran trambusto che ogni gruppo mette in atto per difendere i suoi indagati o sospettati di malefatte. Son tutti garantisti fino a prova contraria, e questo è giusto, ma poi, spesso, anche i condannati restano lì.

Da tempo mi pongo una serie di domande alle quali non è facile dare risposte che abbiano senso e che non siano frutto di risentimenti o di pregiudizi contro la classe politica. La chiamo classe

proprio perché come tale si configura ed il primo quesito è il seguente: “Quali sono i criteri utilizzati per selezionare la classe dirigente della nostra nazione?” E subito dopo l’altra domanda: “Ma è proprio necessario che siano così numerosi, nonostante la diminuzione del numero approvata recentemente in parlamento?” E poi la terza, la più scoraggiante, a mio avviso: “Quante istituzioni si sono create per governare (parole grossa) l’Italia?”.

Provate a pensarci. C’è il Parlamento, poi le Regioni, poi le Provincie, poi i Comuni, poi i vari organismi territoriali quali le Comunità Montane e altre strutture deputate al controllo del territorio

e così via. Se poi pensiamo alle “partecipate”, ufo incontrollati drena soldi, e ad altre strutture alimentate in tutto o in parte dallo stato, mi coglie un tremore pre-crisi di nervi. Ma quanta gente

dobbiamo mantenere con i nostri sacrifici, mai sufficienti a dare una svolta all’andazzo della nazione? Quante centinaia di migliaia di persone sono necessarie per governare la nostra nazione?

Ma la domanda più inquietante è quella tesa a indagare l’idoneità delle persone che dicono di rappresentarci. Capita abbastanza spesso che l’unica discriminante per la scelta delle persone da

inviare al governo o nelle regioni, sia la fedeltà al fondatore o al segretario del partito, dote che prescinde da qualsiasi bagaglio culturale o da qualsiasi preparazione specifica del settore al quale

poi questi fedeli saranno assegnati. Servono solo a presidiare in nome e per conto del partito il territorio di provenienza. L’applicazione inveterata di questi criteri di selezione non ha fatto

certamente bene alla nazione.

Non è sufficiente esser giovani per sostituire i cosiddetti “vecchi”. Siamo a un livello talmente basso di competenza delle giovani leve politiche da farci rimpiangere la prima Repubblica. Con tutta la massa di difetti che si poteva riscontrare nei personaggi, perché tali erano, che guidavano i destini della nazione, gli unici dubbi che non nascevano dai loro comportamenti erano la competenza e la preparazione.

Non ci si improvvisa governanti e proporre dottrine egualitaristiche che puntano solamente al livellamento dei redditi, senza analizzare perché qualcuno ha di più e qualcuno ha di meno, sanno

molto di vecchi regimi comunisti nei quali si proclamava lo stesso principio di distribuzione della ricchezza: poco, ma per tutti. No, questa non è giustizia sociale ma è un discrimine di stampo

classista rovesciato e applicato in alcuni paesi dove una e poco ortodossa interpretazione del marxismo ha creato milioni di infelici che dopo decenni stanno, solo ora, inseguendo un capitalismo altrettanto mal interpretato. Né la povertà, né la ricchezza considerate al di fuori del contesto reale di benessere di un popolo possono essere gli sterili parametri sui quali poggia una moderna

democrazia. Dove si sono applicati quei sistemi esasperati abbiamo assistito a dittature palesi e tristemente famose da una parte e al dominio di una sola classe sociale dall’altra, la classe dei

detentori di ricchezza alla quale è mancato un corretto concetto di redistribuzione.

Non è regalando soldi che si educa la gente, ma è creando lavoro che si redime una nazione dalla malavita diffusa, dalle furberie divenute un modo di pensare generalizzato, laddove si finisce per considerare bravo e furbo colui che evade le tasse ed una persona senza attributi quella che le paga.

Quando tutti comprenderanno che uno dei principali motivi per cui l’imposizione fiscale è esageratamente alta nel nostro paese, è dato dalla massa di evasione, il pensiero di pagare le tasse non sarà più un’ossessione che porta anche il cittadino a praticare quelle micro-evasioni che assommate al resto, fanno una cifra pari a tre corpose manovre. Se tutti pagheranno, anche la pressione fiscale si abbasserà.

Questo non assolve i governanti dall’impiegare bene le risorse disponibili perché anche su questo terreno abbiamo visto cose inenarrabili. Un popolo diventa responsabile se vede nella sua classe politica responsabilità, preparazione e competenza. Investire in cultura non è gettare soldi. Promuovere i migliori in ogni settore e farli partecipare alla guida del paese dovrebbe sembrare ovvio mentre da noi è diventato un fatto eccezionale.

È alquanto demoralizzante vedere masse consistenti di persone credere acriticamente a promesse inattuabili, pronunciate solo per raggiungere quel potere che, se mal gestito, porterebbe a situazioni facilmente prevedibili. Aumentare il debito pubblico per regalare soldi, aumentare le criticità dell’INPS con provvedimenti a dir poco velleitari solo in virtù del consenso, invece di creare posti di lavoro e di richiamare sul nostro suolo investitori anche stranieri significa incrementare quei fattori che non permettono ad una nazione di evolvere al meglio. E questo vale per tutti.

Dovremmo ricordare che anche coloro che evadono usufruiscono di servizi quali la scuola, la sanità e tutto quanto lo stato mette a disposizione dei cittadini gratuitamente o con piccoli contributi. Anche questi contributi sono necessari proprio per coprire le falle create dall’evasione che supera i 100 miliardi di euro ogni anno. Tutto questo dovrebbe farci comprendere che non si può delegare la propria fiducia solo a chi urla slogan per blandire i dissapori della gente. Da una malattia come quella che affligge l’Italia, chiamata debito pubblico ed evasione criminale, non si guarisce subito.

Ma se continueremo a pensare che in politica uno vale l’altro, allora dobbiamo responsabilmente realizzare che stiamo costruendo un disastro che pagheranno i giovani.

Un’ultima considerazione. L’infelice scelta di Luigi Di Maio di rompere il sostegno a un unico candidato scelto di comune accordo con il PD alle elezioni regionali a partire dall’Emilia Romagna, segnerà probabilmente la caduta in via definitiva del Movimento 5 stelle e la sostanziale tenuta del PD sui livelli attuali. Il Movimento a guida Di Maio ha perso in breve tempo il 75% dei consensi per scelte imposte dalla sua gestione personalizzata. Le conseguenze sono facili da prevedere. Il governo non potrà più reggere; i cinque stelle si attesteranno su percentuali che potranno essere comprese tra il 7 e il 10%, Renzi non avendo avuto tempo sufficiente per far crescere il partito potrebbe non raggiungere il quorum ed il paese verrà riconsegnato alla destra ed ai suoi programmi che non sono, ad oggi, per nulla chiari e definiti. Del resto, lo scampato pericolo di fare una manovra escludendo per mancanza di fondi tutte le promesse gridate sulle piazze, ha dato un sensibile vantaggio momentaneo a questa compagine.

Sarà Di Maio questa volta a decretare la fine del governo, con la sua improvvida e personale decisione assunta in nome e per conto di un movimento che, grazie alla sua inesperta e presuntuosa guida, si è ridotto a un lumicino che potrebbe spegnersi definitivamente.