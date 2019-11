“Tu si que vales” o “Le ragazze”? La tv del 2 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 2 novembre RaiTre alle 21.20 proporrà una nuova puntata de “Le ragazze”. La prima ospite del programma condotto da Gloria Guida, è un’artista di fama internazionale: la pittrice Giosetta Fioroni, classe 1932, l’unica donna ad avere fatto parte del gruppo di artisti della scuola di Piazza del Popolo. Poi, è la volta di Gigliola Cinguetti, diventata famosa come cantante nel 1964, a soli 16 anni. A seguire, la storia di Nora Rizzi, grintosa preside napoletana che ha sfidato la camorra. A chiudere la puntata, come sempre, una giovanissima: Flavia Rizza, che racconta come ha saputo reagire agli atti di bullismo di cui è stata vittima.

RaiUno alle 21.25 riproporrà “Ulisse – Il piacere della scoperta” dal titolo “Quella notte sulla Luna”. Questa puntata è dedicata alla missione che portò i primi uomini sulla Luna. Alberto, e Piero Angela portano i telespettatori a Cape Canaveral, nel luogo esatto in cui cinquant’anni fa la missione Apollo 11 con Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins che permise ad Armostrong di essere il primo uomo a mettere piede sul nostro satellite. Questa puntata è andata in onda il 20 luglio in occasione del cinquantesimo anniversario del primo allunaggio.

Su RaiDue alle 21.05 ci sarà il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio intitolato “Giustizia o vendetta”. Un vecchio caso irrisolto viene riaperto da Gibbs e la squadra. Nel 1989 alcuni bambini furono avvelenati da dei gelati, e uno di loro perse la vita. Oggi, grazie ai nuovi e sofisticati sistemi di indagine a disposizione della squadra, potrebbe essere possibile risalire al colpevole, di cui sono state conservate delle tracce organiche da sottoporre all’esame del Dna.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza puntata di “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez, con Martin Castrogiovanni e Alberto Sakara.

Su La7 alle 21.15 verrà proposto il telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Samuel Labarthe. Andranno in onda due episodi intitolati “Omicidio perfetto” e “A Carte scoperte”. Nel primo, Laurence indaga sull’omicidio di un paziente della famosa clinica psichiatrica del dottor Rodier. Il commissario, intanto, è preoccupato per lo stato di salute della sua fedele segretaria. Nel secondo, durante una cena alla quale vengono invitati Laurence e Alice Avril, l’ospite viene ucciso e ognuno è sospettato, anche lo stesso sovrintendente.

Spazio all’automobilismo su Tv8 che alle 21 proporrà F.1. – gran Premio degli Stati Uniti: Paddock Qualifiche e alle 22 qualifiche.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il piccolo lord”; su Italia1 alle 21.20 “Vampiretto”; su Canale Nove alle 21.25 “Il colpo”, con Gene Hackman; e su Rai4 alle 21.10 “Kiss of the dragon”, con Jet Li.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Mato grosso”, con Sean Connery; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Profumo”, von Luciano Bartoli; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – La signora del faro”; su Iris alle 21 “Il collezionista”, con Morgan Freeman; e su Italia2 alle 21.25 “L.A. Zombie: L’ultima Apocalicse”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Servillo legge Napoli”. Napoli, città dai mille volti e dalle mille contraddizioni nella quale da sempre convivono vitalità e disperazione, prende vita nella voce di Toni Servillo. Un viaggio nelle parole di Napoli, da Salvatore Di Giacomo a Ferdinando Russo, da Raffaele Viviani a Eduardo De Filippo, fino alla voce contemporanea di Enzo Mosca.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.