Tenta di fuggire dopo aver ceduto dose di cocaina: arrestato

Nel pomeriggio di venerdì 1° novembre a Brembate Sopra i carabinieri di Almenno San Salvatore hanno arrestato un 23 anni pregiudicato, di origine marocchina, regolare sul territorio italiano e residente nella bergamasca.

I militari, dopo aver visto cedere all’esterno di un bar della zona una dose di cocaina ad un ragazzo italiano del posto, hanno bloccato il giovane marocchino che, dopo aver gettato a terra il telefono cellulare rompendolo ha tentato di fuggire, venendo subito bloccato, posto in sicurezza e trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, oltre che a circa 200 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, all’interno della cucina, un’altra dose di cocaina, circa 2100 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita, nonché vario materiale per il confezionamento. Al termine dell’attività, l’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio direttissimo.