Sigma International festeggia 35 anni di attività

Un centinaio fra dipendenti, clienti e fornitori hanno festeggiato a Villa Canton, a Trescore Balneario, i 35 anni di attività di Sigma International. Creata dai fratelli Adriano e Raffaello Ceruti, l’impresa, con sede a Pedrengo, può contare su 8 collaboratori ed è diventata negli anni un punto di riferimento per la vendita di prodotti e know-how per la saldatura, spaziando dai gas tecnici agli impianti robotizzati.

Oltre alla provincia di Bergamo, l’azienda copre anche i territori di Brescia, Sondrio e Lecco. Due anni fa l’apertura di una Academy per i progetti formativi che propone occasioni di approfondimento a imprenditori, artigiani, saldatori e a tutti gli operatori dei settori metalmeccanico-impiantistico, sui processi più avanzati di saldatura e brasatura e sulle tecnologie collegate.

Ai partecipanti all’evento, caratterizzato dall’esibizione al piano del giovanissimo talento Giorgio Colleoni, è stata donata una raccolta di fiabe e leggende bergamasche, sia in dialetto che in lingua italiana, curata dal papà Umberto. In apertura del libro spicca una “fiaba” speciale, scritta a due mani con il figlio Adriano, che ripercorre i 35 anni di vita dell’azienda.