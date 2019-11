Segretari comunali, Gallone (FI): “Intollerabili altre perdite di tempo”

“L’amministrazione di tanti piccoli comuni italiani, e lombardi in particolare, sta diventando impossibile a causa della grave e perdurante carenza di segretari comunali – dichiara la senatrice azzurra Alessandra Gallone -. Abbiamo depositato da tempo una interrogazione per capire come il Governo intenda provvedere a quella che in oltre 400 piccoli Comuni sta assumendo le dimensioni di una vera e propria emergenza. Non sfuggirà al Ministro l’importanza di una figura come il segretario comunale, indispensabile supporto per garantire la legittimità degli atti assunti dagli enti. Forza Italia, da sempre al fianco dei sindaci, ha avanzato più di una proposta per superare questo stallo. In primis il superamento del corso-concorso come unica possibilità di reclutamento dei segretari, ma anche l’individuazione di figure qualificate all’interno delle amministrazioni, in grado di poter garantire la reggenza delle sedi vacanti. Ci facciamo ancora una volta voce dei nostri sindaci, che hanno bisogno del nostro sostegno costante perché sono la prima interfaccia dei cittadini con lo Stato. Al Governo abbiamo anche offerto le soluzioni per provvedere a queste carenze. Ci aspettiamo risposte immediate perché ogni ulteriore perdita di tempo sarebbe intollerabile”.