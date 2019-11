Ecco che cosa ci riserva il cielo per i prossimi giorni, le previsioni sono di Francesco Sudati del Centro meteorologico Lombardo.

Una vigorosa depressione atlantica tenderà ad interessare gran parte della penisola italiana, favorendo a più riprese sulla nostra regione pioggia e neve a quote di alta montagna.

Sabato 2 novembre 2019



Tempo Previsto: Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su tutta la regione.

Precipitazioni deboli e sparse alternate a pause nella prima parte della giornata specie sui settori occidentali, più diffuse e tendenti a localmente moderate dal pomeriggio sui settori orientali e alpini.

Nevicate deboli a partire dai 2000/2200 metri sulle Alpi.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento tra 10 e 12 gradi, massime stazionarie tra 12 e 14 gradi.

Zero termico attorno ai 2300/2500 metri.

Venti: Deboli orientali in pianura, moderati da sud-ovest sui rilievi a 2000 m.

Domenica 3 novembre 2019

Tempo Previsto: Fino al primo pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni da deboli a moderate, diffuse su tutti i settori e nevose oltre i 2000/2200 m. I fenomeni risulteranno più intensi e accompagnati da rovesci sulle regioni alpine e sul settore orientale della regione. Nel corso del pomeriggio a partire da sudovest si prevede una generale attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita in rapida estensione ai restanti settori, ma con residue condizioni di instabilità che darà luogo a rovesci sparsi e qualche breve temporale. Sulle Alpi oltre i 2500 m si potranno verificare accumuli nevosi di 30/50 cm entro sera. In tarda serata cessazione dei fenomeni e schiarite ovunque con possibili banchi di nebbia in Pianura Padana.

Temperature: Minime stazionarie tra 11 e 13 gradi, massime stazionarie tra 12 e 14 gradi.

Zero termico attorno ai 2300/2500 metri, in calo dalla serata.

Venti: Deboli o moderati orientali in pianura, tendenti a divenire occidentali a partire da ovest nel corso del pomeriggio/sera; moderati da sud-ovest sui rilievi alpini a 2000 m, forti a 3000 m; forti da sud-ovest sui crinali appenninici a 1200/1500 m.

Lunedì 4 novembre 2019

Tempo Previsto: Nel corso della notte e alle prime luci dell’alba poche nubi ovunque, ma rischio banchi di nebbia in Pianura Padana. Nel corso della giornata nuovo aumento della nuvolosità, inizialmente sottile e “medio-alta”, dal pomeriggio via via più consistente e dalla sera non si escludono brevi e locali deboli piogge.

Temperature: Minime in calo e comprese tra 5 e 8 gradi, massime in lieve aumento e comprese tra 14 e 16 gradi.

Zero termico attorno ai 2000/2200 metri.

Venti: Deboli occidentali in pianura; forti da nord-ovest sui rilievi a 2000 m nel corso della notte, tendenti ad attenuarsi nel corso della mattinata e a ruotare da sudovest nel corso del pomeriggio, per poi rinforzare nuovamente in serata.