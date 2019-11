Non avete ancora visto Brooklyn Nine-Nine? Fatelo

Al nostro terzo appuntamento con la rubrica Serial, ma non troppo tiro fuori un asso dalla manica. Ne ho molti per quanto riguarda le serie tv, ma adesso è giunto il momento di sfoderare un gioiellino. Considerate quest’articolo una sorta di consiglio spassionato, un modo per convincervi: se non avete ancora visto questo prodotto NBC, è tempo di rimediare.

Brooklyn Nine-Nine è una serie comedy composta da sei stagioni, di cui ogni episodio ha la durata di 20 minuti circa. La storia segue le vicende del distretto 99 di Brooklyn, in cui è presente una squadra investigativa alquanto particolare. Jake Peralta è un giovane detective brillante, immaturo e appassionato dei film della serie Die Hard. A fargli compagnia ci sono Amy Santiago: geniale, nerd, maniaca del controllo. Rosa, una badass in motocicletta e giacca di pelle. Charles, migliore amico di Jake, perennemente fuori luogo e appassionato di cucina. Hitchcock e Scully: i due veterani e il sergente Jeffords: palestrato, padre affettuoso che parla di sé in terza persona.

Tutto inizia quando giunge al distretto il nuovo capitano: Ray Holt. Un uomo di mezz’età, sofisticato, attento linguista, che saprà dare una svolta esilarante all’intera dinamica di ufficio.

Brooklyn Nine-Nine è una comedy ben strutturata, dalle battute veloci e intelligenti. I personaggi sono vivaci, particolari, ben scritti e sfruttati, in modo da creare situazioni incredibili in cui non potrete fare a meno di morire dal ridere. Non cadete nell’errore di prenderla alla leggera solamente poiché rientra nel genere comedy. Proprio per questo, con grande semplicità e schiettezza riesce a trattare i temi più caldi dal punto di vista sociale e senza pochi giri. Tra questi si parla di identità sessuale, femminismo e razzismo.

Nonostante la messa in onda della serie sia stata un po’ travagliata, infatti successivamente alla quinta stagione, la serie era stata cancellata dal canale Fox. Per poi essere recuperata dal canale NBC grazie all’intervento e al sostegno dei fan, che attraverso una campagna fortissima e numerosissima sui social, sono riusciti a dare una nuova vita a Brooklyn Nine-Nine.

Date una possibilità a Jake e ai suoi compagni e non potrete fare a meno di affezionarvi e sentirvi parte anche voi del Distretto più pazzo di New York.