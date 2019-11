Neosperience acquisisce il controllo del gruppo Hok

Neosperience, società quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana da febbraio 2019 e tra i principali attori nel settore della digital customer experience, ha acquisito il controllo (51%) del Gruppo Hok (che comprende i marchi Mikamai, LinkMe e Jack Magma), realtà che vanta competenze uniche in Italia nell’ambito delle tecnologie digital.

“Siamo molto felici di accogliere i soci e il team di Hok/Mikamai – ha commentato Dario Melpignano, Presidente di Neosperience – compiendo insieme un ulteriore passo nella costruzione del polo europeo di sviluppo di prodotti software per il digital marketing e le applicazioni avanzate dell’intelligenza artificiale. Non ci fermeremo qui: abbiamo ulteriori progetti di crescita; insieme a HOK/Mikamai si rafforzano oggi le nostre competenze tecnologiche, la capacità di attrarre talenti e la velocità nel portare valore al mercato”.

Il gruppo Neosperience nato a Brescia, ha sede a Dalmine, Verona e Milano. Attraverso le controllate Neos Consulting Srl, società bergamasca del gruppo associata a Confindustria Bergamo che ha sede presso il Point di Dalmine, e Neosperience Lab Srli, opera sul tema dei sistemi gestionali SAP e nel mondo delle tecnologie legate al tema “industria 4.0”. Nel gruppo operano oltre 100 professionisti tra dipendenti e partner.

“Questa operazione – ha affermato Roberto Lo Jacono, Amministratore Delegato di Hok/Mikamai – rappresenta un traguardo per le persone che in questi anni hanno contribuito allo sviluppo del nostro Gruppo e il punto di partenza per ciò che realizzeremo in futuro”.

Il Gruppo Hok, noto soprattutto per il marchio Mikamai, rafforza Neosperience, apportando un incremento di ricavi di più di 3 milioni di Euro, un Ebitda margin di oltre il 10%, un team di talenti e importanti clienti in nuovi settori industriali.