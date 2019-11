Mondiali Under 17, successo e qualificazione agli ottavi per l’Italia

La Nazionale di Carmine Nunziata ha superato per 2-1 il Messico al termine di un match combattuto e imprevedibile deciso soltanto nei minuti di recupero.

Dopo un inizio scoppiettante, il match si è accesso poco dopo la mezz’ora quando a salire in cattedra è stato il portiere azzurro Marco Molla.

Protagonista in precedenza di alcuni importanti interventi, al 38′ l’estremo difensore del Bologna si è superato neutralizzando il rigore causato da un fallo di mano del terzino bergamasco Matteo Ruggeri.

Nonostante il pericolo corso, l’undici tricolore non si è perso d’animo e al 74′ ha trovato la via del goal grazie a una straordinaria progressione in velocità di Degnand Gnonto, al secondo centro in due gare.

Finale pazzesco per i vice-campioni d’Europa che, dopo aver subito al 92′ il pareggio di Alvarez, hanno chiuso l’incontro con la rete di Destiny Iyenoma Udogie, garantendosi così il pass per il turno successivo.

In casa Atalanta buona prestazione per il capitano Simone Panada e per Samuele Giovane (subentrato al 89′ a Michael Brentan), mentre su Ruggeri pesa l’errore commesso nel primo tempo.

In attesa di scendere in campo per gli ottavi di finale, gli azzurrini affronteranno il prossimo 3 novembre il Paraguay con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone.