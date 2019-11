Il governo PD-M5S come constatazione della supremazia leghista

Sembra paradossale, ma l’esperienza di governo giallorossa non fa altro che incoronare giorno dopo giorno Matteo Salvini come il leader incontrastato della scena politica italiana.

La proclamazione ufficiale, con tanto di corona d’alloro del vincitore, non dovrebbe tuttavia farsi attendere ancora a lungo. Già perché, al netto del risultato delle elezioni regionali in Umbria (per il cui risultato molto è dipeso dalla disastrosa esperienza dem precedente) e delle probabili future vittorie in molte altre regioni italiane, il governo giallorosso sta continuando ad offrire su un piatto d’argento assist al bacio al Capitano leghista, che non aspetta altro che impattare la palla e metterla in rete. E la causa di questi continui scivoloni da parte della sinistra risiede nella mancanza di ideali distintivi, di battaglie, anche scomode, per cui valga la pena combattere; tutti valori che, come sabbia in una clessidra, stanno abbandonando un recipiente per riempirne un altro, e su quest’ultimo è attaccato il simbolo della lega.

Infatti Salvini, da abile politico qual è, sta ecletticamente e quasi indistintamente calamitando tutte quelle idee che le altre forze politiche hanno perso, per rimpinguare il suo elettorato strappando voti storici agli altri partiti. Basti considerare che il risultato delle elezioni in Umbria si può tranquillamente leggere dalle preferenze degli operai, storici irriducibili della sinistra, che hanno voltato le spalle ad un rappresentante evidentemente troppo impegnato a difendere la casta e a litigare con sé stesso piuttosto che battersi per i loro interessi. Un altro fatto da considerare è la natura del governo stesso, che fin da subito si è presentato, più o meno manifestamente, come anti-Salvini.

È chiaro che qualsiasi alleanza nasca “adversus personam” invece che sospinta da ideali comuni e proposte condivise su cui basarsi, sia poco credibile, a maggior ragione se si vuole mettere all’angolo un politico per le sue questioni personali invece che per il suo operato. A ciò si aggiunga il naturale vittimismo del leader del Carroccio, ed ecco che tutti gli attacchi rivolti a Salvini si trasformano in elettori che la Lega guadagna.

Questo non significa che tutto ciò fosse inevitabile, anzi, il governo avrebbe comunque potuto avere come obiettivo principe quello di accantonare Salvini, ma non si sarebbe dovuto focalizzare solo su quello, come tutt’ora sta facendo, ma partire da quella lotta per lanciare delle proposte condivise per acquistare consenso più che per farne perdere agli altri, visto che questa, come strategia, non sta riuscendo particolarmente bene.