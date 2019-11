È il weekend lungo della Fiera Campionaria

Dopo le giornate infrasettimanali di mercoledì e giovedì, con apertura dalle 15 alle 22.30, la prima delle tre giornate del “weekend lungo” della Campionaria alla Fiera di Bergamo, coincisa venerdì 1° novembre con la Festa di tutti i Santi, ha registrato un boom di visitatori, che hanno affollato gli stand delle 205 imprese giunte a Bergamo da 15 regioni e sei nazioni straniere. La manifestazione di Promoberg con il più alto numero di settori merceologici rappresentati è a ingresso gratuito e prosegue sabato 2 novembre (10 – 22.30) e domenica 3 novembre (10 – 20).

Tra i principali eventi, oltre ai successi dei mattoncini Lego (in galleria centrale) e Fieramente Birra (padiglione B Est), grande partecipazione per la 9ª edizione del Trofeo in memoria di Fiorenzo Baroni (promotore della cucina, della formazione e dell’associazionismo a Bergamo) riservato ai cuochi professionisti. Il concorso, dal tema “I colori del gusto”, ha visto confrontarsi gli chef, arrivati da gran parte dell’Italia, con ingredienti che hanno riguardato esclusivamente prodotti della tradizione lombarda.

La giuria di esperti del concorso promosso da Promoberg, Federazione italiana cuochi, Associazione Cuochi Bergamaschi e Unione Cuochi Regione Lombardia e con il sostegno di Casera Monaci, Cucine in Festa, Azienda agricola Salera, Galletto Vallespluga e Orobica Pesca, ha decretato la vittoria di Mirko Ravasio, di Lecco, seguito da Sabrina Campus, origini sarde ma milanese d’adozione, e del giovanissimo (17 anni) Francesco Scarsi di Cividate Camuno.

I tre saliti sul podio, oltre alla grande soddisfazione per essersi imposti in una competizione molto apprezzata dagli operatori del settore, si sono così aggiudicati i premi mesi in palio dagli organizzatori, pari rispettivamente a 500, 300 e 100 euro.

Il successo del Trofeo Baroni bissa quello ottenuto dai tre concorsi dedicati ai futuri cuochi andati in scena durante la prima giornata della Campionaria. Promossi da Promoberg in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi, l’Azienda Agricola Salera e Consorzio Tutela Valcalepio, i concorsi hanno l’obiettivo di valorizzare, approfondire e migliorare la professionalità e la creatività degli allievi delle scuole alberghiere del nostro territorio, mettendo in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro.

1° Concorso Roberto Benussi

Luca Remonti e Alice Sangalli dell’Istituto Superiore Guido Galli “Vittorio Cerea Academy”.

13° Concorso Alfredo Sonzogni

Habibi Ilyasse e Sawadogo Zemilat della Fondazione Isb Torre Boldone, con il piatto “Coniglio incartato con finferli e purè di riso agli spinaci”.

La stessa Fondazione Isb di Torre Boldone si è aggiudicata anche il 4° Concorso Stefano Cardaci, con il team di sala formato da Irene Giupponi e Chiara Pugliese. Avendo ottenuto il punteggio complessivo più elevato, la Fondazione Isb di Torre Boldone si è aggiudicata il 1° Trofeo Benussi.

Durante il week end proseguono, dalle 15 alle 17.30, le amatissime castagnate a cura del Gruppo Alpini della Celadina.

Sabato 2 novembre, dalle 15 “Cucinare con il Vapore” a cura di AEG e Rigamonti in Cucina, mentre dalle 17 sono in programma le esibizioni dell’Harmony Choir e il Piccolo Coro Armonia della Tpa Music di Bariano.

Domenica 3 novembre, dalle 11 – “Cerca, scegli e prova…a cucinare ci pensa Bimby”, a cura di Vorwerk Bimby. Nell’Area showcooking (padiglione A) dalle 15 le dimostrazioni di come disossare un prosciutto crudo e tanti altri consigli al pubblico da parte degli esperti del Gruppo gastronomi-salumieri di Ascom Confcommercio Bergamo.

Dalle 16 alle 18.30 – Gara di taglio del prosciutto e del formaggio organizzata sempre del Gruppo gastronomi-salumieri di Ascom Confcommercio Bergamo. In una sorta di “Ok il peso è giusto”, i concorrenti dovranno avvicinarsi il più possibile al peso richiesto dai giudici.

Ricordiamo che l’ingresso alla Campionaria è gratuito. Orari: sabato 2 novembre 10 – 22.30; domenica 3 novembre: 10 – 20. Parcheggio 3 euro.

Info: www.campionaria-bergamo.it.