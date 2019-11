Dìa de los Muertos, in Messico è la festa più allegra dell’anno

Il giorno dei morti non è sempre e dappertutto grigio e triste. Mi piacerebbe parlarvi di come i messicani celebrano questa commemorazione.

In Italia questo giorno viene visto come un giorno di riflessione e ricordo, un po’ doloroso nonostante i fiori freschi che colorano i cimiteri. I messicani, invece, rendono questo giorno allegro come una grande festa dove ricordare con gioia i propri cari. Secondo la tradizione messicana, il 2 novembre i morti tornano a trovare amici e parenti. Per farvi capire meglio, vi consiglio di vedere il film Coco uscito nel 2017.

Sembra stravagante per noi italiani, ma per la popolazione messicana il giorno dei morti è il giorno più allegro dell’anno. I festeggiamenti si svolgono con musica, cibi colorati e… birra a volontà!

Durante la serata, i cimiteri sono invasi da milioni di persone che visitano i propri parenti defunti. Ci sono famiglie che decidono di fare festa nel cimitero, portando da mangiare e da bere.

Ricordare i morti permette loro di tornare in vita per qualche tempo. Si dice che i morti desiderino essere ricordati per non essere condannati all’oblio.

In Italia è molto diffuso il simbolo del Teschio Messicano. Il teschio è decorato e colorato. È uno dei simboli più famosi e importanti per la cultura messicana. Durante la festa, i dolcetti più comuni sono dei piccoli crani fatti di zucchero o di cioccolato. Questi teschi sono un omaggio agli spiriti dei morti ed alludono all’idea che anche la morte può essere dolce e non solo amara.

Dal 2003 questa festa è entrata a far parte nella lista Unesco e consiglio a tutti di informarsi maggiormente a riguardo di questa celebrazione meravigliosa.

(Immagine di Sam Brand da Unsplash)