Coppa del Mondo, esordio d’argento per Martina Fidanza

Successo sfiorato per Martina Fidanza nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo in corso a Minsk.

La 19enne di Brembate Sopra, al rientro in pista dopo gli Europei, ha terminato in seconda posizione la prova dedicata allo scratch.

Fra le migliori interpreti della specialità, la portacolori dell’Eurotarget-Bianchi-Vittoria si è dovuta arrendere alla potenza dell’olandese Kirsten Wild.

Piazza d’onore anche per Maria Giulia Confalonieri che ha concluso la corsa a punti alle spalle dell’americana Jennifer Valente, dominatrice della kermesse.

Sugli scudi nella seconda parte di gara, la brianzola della Valcar-Cylance Cycling ha prima conquistato il giro e poi è riuscita a vincere sia l’ottavo che l’ultimo sprint, totalizzando così 38 punti.

Si sono invece dovuti accontentare della medaglia di bronzo Simone Consonni e Davide Plebani che hanno condotto l’Italia sul podio nell’inseguimento a squadre.

Sconfitti in semifinale dalla Francia, il neo-acquisto della Cofidis e l’alfiere dell’Arvedi Cycling (sostituito in finale da Elia Viviani) si sono prontamente riscattati nella sfida per il podio segnando il secondo miglior tempo italiano di tutti i tempi.

Medesimo risultato anche per Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Vittoria Guazzini che nella competizione femminile hanno fermato il cronometro in 4’16”430.