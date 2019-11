Week-end in Trentino, un viaggio fra laghi e cibo

Decidere dove passare un week end per rilassarsi, ma al tempo stesso godersi il paesaggio, l’aria pulita e mangiare bene è difficile.

La nostra scelta è ricaduta sul Trentino Alto-Adige. Siamo partiti da Andalo per poi raggiungere Molveno o Fai della Paganella. Il nostro obbiettivo era quello di vedere il lago di Molveno di sabato e nel ritorno a casa di domenica il Lago di Tenno.

Il paese di Andalo è una base perfetta e poco dispendiosa per muoversi: un paese tranquillo, con abitanti cordiali e un paesaggio che ti toglie il respiro. Svegliarsi e come prima cosa vedere gli

alberi contornati dalle cime delle montagne che vengono investite dal sole è un vero e proprio regalo naturale.

Abbiamo dedicato il sabato a Molveno, decidendo di prendere la cabinovia e di fare una camminata leggera al Pradel, dove, arrivati con la cabinovia, si incontra il Rifugio del Brenta che

si dimostra un’ottima terrazza che affaccia direttamente sul lago di Molveno. Il Pradel è ottimo per fare una gita fuori porta con i più piccoli poiché sono presenti un’area giochi in legno e una fattoria didattica. Chi invece è appassionato di mountain bike ha la possibilità di

seguire un percorso.

Se si prosegue la camminata si arriva al rifugio “la Montanara” e in un secondo momento al rifugio “Coz”. Bisogna inoltre tenere conto che nell’ottobre 2018 il Trentino è stato colpito da un

maltempo forte e molti percorsi devono ancora essere ripristinati.

Nel pomeriggio, con il sole alto nel cielo, abbiamo deciso di fare una passeggiata lungo il lago di Molveno. Quest’ultimo negli ultimi 6 anni è stato premiato come miglior lago d’ Italia e il premio se lo merita davvero tutto. L’acqua è azzurra; talmente limpida che si possono vedere i sassi che ci sono sul fondo. È possibile fare il giro del lago a piedi seguendo da una parte il sentiero e

dall’altra il prato curato nei minimi dettagli. D’estate i cani non possono fare il bagno liberamente ma possono accedere solo ad una piccola spiaggia indicata dai vari cartelli. D’estate, inoltre, è

possibile noleggiare una piccola barca per fare il giro del lago.

Altro appunto importante: i parcheggi sono tutti a pagamento nella zona di Molveno.

Per rendere più leggero il viaggio di ritorno abbiamo deciso di spezzarlo facendo sosta al lago di Tenno: un lago più piccolo rispetto a quello di Molveno, ma altrettanto azzurro e meraviglioso.

Quest’ultimo si trova in una piccola conca, infatti, quando cala il sole, l’umidità e il freddo si sentono penetrare nelle ossa. Ho preferito il lago di Tenno rispetto a quello di Molveno perché è più piccolo e, l’azzurro, accompagnato dai colori autunnali della montagna riflessi sulla superficie cristallina dell’acqua, era più facile da ammirare. A una mezz’ora di camminata dal lago è possibile raggiungere il borgo medioevale di Tenno ma la strada per arrivarci è in salita! Il lago di Tenno mi ha davvero stupito, non pensavo fosse così meraviglioso.

Cosa mangiare in Trentino che soddisfi il palato? Lo speck come prima cosa, i canederli e, per concludere lo strudel non può mancare! Ritornerei in Trentino solo per mangiare speck e canederli a volontà!