Un altro cadavere recuperato nelle acque del lago d’Iseo

Un cadavere è stato recuperato questa mattina nelle acque del lago d’Iseo a Iseo, in territorio bresciano. La notizia è riportata dall’Ansa che non svela altri particolari.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella zona vicino alla passeggiata della cittadina che si affaccia sul lago.

Sono in corso le operazioni per il riconoscimento del corpo a cui seguiranno le indagini per capire le cause della morte.

Lo scorso 5 settembre, nelle acque di Tavernola Bergamasca, era stato recuperato un altro corpo, che si trovava all’interno di una Ford Fiesta intestata a Rosario Tilotta, scomparso da Scanzorosciate nel 2004.