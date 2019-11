“Tale e quale show” o “Sei mai stata sulla luna?” La tv del 1° novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 1° novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda l’ottava delle dieci puntate del varietà “Tale e quale show”.

Nuovo appuntamento con la seconda fase del programma di Carlo Conti, che vede protagonisti i migliori artisti di questa nona edizione (che si è conclusa venerdì 18 ottobre con la proclamazione del Campione di “Tale e quale show”) e i migliori dell’edizione del 2018. L’obiettivo finale, è quello di conquistare il titolo di “Campione assoluto di Tale e Quale Show 2019”. La giuria è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles”, con LL Cool J. Andrà in onda l’episodio intitolato “Legami difficili”: Sam deve aiutare un agente della polizia di frontiera, che ha ricevuto delle minacce da parte dei cartelli che gestiscono il traffico di droga tra il Messico e gli Stati Uniti. Kensi, invece, deve recuperare delle informazioni riservate, che sono state trafugate da una base militare.

RaiTre alle 21.20 proporrà il film “Sei mai stata sulla Luna?”, con Liz Solari e Raoul Bova. La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel contadino Renzo, capendo che le manca la cosa più importante di tutte: l’amore.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la terza delle sei puntate de “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Mentre proseguono le indagini sull’omicidio di Chiara, Diego cerca di allontanare Caterina da Leonardo, di cui non si fida, ma sortisce l’effetto contrario. Nel frattempo, Valerio ed Elena scoprono un nuovo indizio.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo (che sono stati confermati) e la new entry Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia 1 alle 21.20 c’è “It”, con Bill Skarsgard; su Rai4 alle 21.10 “Terminator Salvation”, con Christian Bale; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La Fidélité”, con Pascal Greggory; su Iris alle 21 “Codice Mercury”, con Bruce Willis; e su Italia2 alle 21.30 “My Hero Academia – The Movie. Two Heroes”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Ombre elettriche”: Angeli, Festa, Schifano, gli artisti che hanno anticipato, vissuto e assorbito il gli anni ’60 da protagonisti. “David Bailey il fotografo delle star”: fotografo e cineasta, pittore e scultore, sposato con Catherine Deneuve, amico di star come Mick Jagger, Andy Warhol e Jack Nicholson.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Culture diverse” e “Una vita per la musica”. Nel primo, Joséphine si occupa di François, che assume la direzione della tenuta di suo padre, Pierre, che si è ritirato. François decide di dedicarsi all’agricoltura biologica. Ci sono però delle tensioni tra François e Pierre, che è contrario alle idee innovative del figlio. Nel secondo, Joséphine si prende cura di Juliette , una ragazza di quindici anni, che è una promettente violinista. Juliette si trova in contrasto con i musicisti dell’orchestra di cui fa parte, che sono invidiosi del suo talento e ha problemi anche in famiglia perché si sente troppo sotto pressione.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica de “Il viaggio di Temptation island vip”, condotto da Alessia Marcuzzi; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “EuroGames”, condotto da Ilary Blasi e Alvin; e su Real Time alle 21.10 “Bake Off Italia: dolci in forno”.