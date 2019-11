Sold out l’incontro con i genitori di Giulio Regeni per Molte fedi e Fiato ai libri

Registra sold out l’incontro con i genitori di Giulio Regeni in programma martedì 5 novembre alle 20.45 all’Auditorium Giovanni XXIII del seminario vescovile di Bergamo.

L’iniziativa è promossa congiuntamente da Molte fedi sotto lo stesso cielo e Fiato ai libri, che hanno deciso di dedicare una serata della propria programmazione al giovane ricercatore italiano, ucciso in Egitto tra gennaio e febbraio 2016. Sono trascorsi quasi quattro anni e ancora non sono chiari i contorni di questa vicenda terribile e drammatica che ha scosso l’Italia.

Ospiti della prima collaborazione tra le due rassegne culturali bergamasche saranno proprio i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio. I coniugi Regeni parleranno di Giulio, dei suoi libri, quei preziosi testi che lo hanno formato, delle sue passioni. E poi del lavoro in Egitto, i suoi desideri per il futuro e per un mondo diverso. Perché, vale la pena ricordarlo, Giulio è stato assassinato mentre svolgeva il suo lavoro.

Interverrà Alessandra Ballerini, l’avvocata che continua a lavorare instancabilmente per ottenere verità e giustizia.

La serata, a ingresso gratuito previa prenotazione dei biglietti, ha registrato il tutto esaurito in poche ore.