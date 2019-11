Notte di Halloween, incidente fuori dal Bolgia: giovane in ospedale

Un grosso spavento, ma per fortuna non sarebbe grave il ragazzo investito nella notte di Halloween nei pressi della discoteca Bolgia di Osio Sopra.

L’incidente è avvenuto in via Vaccarezza, non lontano dal locale in cui decine di giovani stavano festeggiando al ritmo della musica di Marco Faraone, dj dell’evento.

Non è chiaro se la vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 2, avesse trascorso la serata lì, così come non è nota la dinamica. Coinvolta una vettura.

Sul posto ambulanza e automedica, anche se le condizioni del giovane, trasportato al Papa Giovanni, non sarebbero gravi.

Per i rilevi sono giunti anche i carabinieri e una pattuglia di Sorveglianza Italiana.