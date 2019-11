Halloween o Hallo-vine? Ragazzini ubriachi nella notte dei mostri

Le prime richieste di soccorso per intossicazione etilica di ragazzini arrivano già alle 9 della sera di giovedì. Già, è un Halloween non solo di dolcetti o scherzetti, ma anche all’insegna dell’alcol, delle cadute e degli incidenti quello vissuto in Bergamasca.

Alle 21.30 a Curno una sedicenne è ricorsa alle cure dei sanitari del 118 per le eccessive libagioni, poco dopo un’altra poco più che bambina, 14 anni appena, ad Alzano Lombardo è stata male per l’alcol. E poi durante la notte: una trentenne a Brusaporto, due ventenni a Pontirolo, un sedicenne a Predore, un diciottenne a Treviolo, un 28enne a Dalmine…

Per non parlare degli incidenti che hanno visto protagoniste vetture con giovanissimi a bordo: a Pedrengo alle 4 di venerdì un ribaltamento ha registrato 6 ragazzi feriti, nessuno in modo grave, sembra; sull’asse interurbano a Bergamo alle 5 le ferite (leggere) sono due ragazze ventenni; a Foresto Sparso alle 2 un trentenne è uscito di strada.

Insomma, Halloween che per molti è diventato Hallo-vine.