Boltiere, primi bilanci per l’amministrazione Palazzini

Dopo essere stata eletta alle ultime elezioni amministrative, è tempo di primi bilanci per l’amministrazione Palazzini.

Nel programma elettorale della lista civica Gente di Boltiere emergevano tra i punti fondamentali quelli che secondo la nuova amministrazione dovevano essere realizzati nell’immediato una volta insediati: i cosiddetti “Sì da Subito”. Dopo quattro mesi di nuova amministrazione è tempo di verificare se questi punti sono stati rispettati.

Partendo dal rafforzamento della sicurezza, la Giunta Palazzini ha provveduto , con decorrenza dallo scorso mese di agosto, alla riapertura della sede della Polizia Locale a Boltiere. In questo modo i cittadini non saranno costretti a recarsi a Ciserano (comune in convenzione per questo servizio) per rivolgersi alle Forze dell’ordine Locali.

Sempre in tema di sicurezza, l’intervento principale e più importante è stato la riattivazione del sistema di videosorveglianza. Sono stati investiti da parte del Comune di Boltiere circa 18.000 € per il riassetto di telecamere e sala di controllo. A questo va ad aggiungersi il fresco accordo che prevede lo stanziamento da parte di Regione Lombardia di 61.000 € per il potenziamento della sicurezza nell’area di Zingonia, con un servizio coordinato dalla Prefettura per i comuni di Ciserano, Verdellino, Boltiere con l’aggiunta importante di Brembate, Dalmine e Treviglio. Investimenti fondamentali per poter garantire un controllo capillare, oltre che un sistema efficace di pronto intervento.

Un altro tema caro alla nuova unità di governo di Boltiere è stato durante la campagna elettorale l’apertura quotidiana della Piazzola Ecologica. Dal mese di settembre tale Piazzola viene aperta tutti i giorni dal Lunedì al Sabato, permettendo così a tutti i cittadini di potervi accedere facilmente, eliminando poi anche la pesatura di inerti ed ingombranti, che venivano pesati solo per fini statistici. Oltre a questo, una migliore gestione del sistema di raccolta rifiuti, sensibilizzando la società gestore del Servizio a comprendere le esigenze dei cittadini, sta consentendo di godere finalmente di un servizio completo ed efficace.