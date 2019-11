Bollito misto, trippa, sciatt e pizzoccheri: le sagre di novembre in Bergamasca

Sono diverse le sagre e le feste proposte in Bergamasca anche a novembre. I protagonisti sono i piatti tradizionali di stagione come il bollito misto o ricette a base di carne di maiale, la trippa, l’immancabile polenta taragna e tante castagnate. Ma c’è anche il Festival della Valtellina dal 7 al 10 novembre al Beach Village Scanzorosciate con prodotti e piatti tipici di quella terra ricca di sapori, come gli sciatt e i pizzoccheri.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

Venerdì 1° novembre a Ranzanico si terrà la tradizionale castagnata organizzata dai ragazzi e Gruppo Alpini. Ritrovo alle 14 in piazzale Abacanto.

Venerdì 1 e sabato 2 novembre a Vigolo si terrà la festa della castagna. L’appuntamento è in piazza Fontane Vecchie con due giorni di iniziative.

Ecco il programma.

Venerdì 1° novembre

– alle 14.30 apertura della festa con caldarroste, giochi e animazioni per bambini;

– alle 19.30 cena con trippa e gallina bollita;

– serata in musica con il gruppo “Non solo liscio”.

Sabato 2 novembre

– alle 19.30 apertura della festa “Mundì e Strinù”;

– serata in musica con il gruppo “The Virgin Rock Band”.

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre a Sarnico, si terrà “Choco Fest – Festa del cioccolato e del dolce”. L’appuntamento è in piazza Umberto I ed è organizzato da Assodolciai. La “Fiera del cioccolato” è una manifestazione all’insegna del piacere del gusto e del palato dedicate alle famiglie, ai bambini. ai giovani e ai grandi che abbiano in comune la passione per il buon e sano cioccolato, ha lo scopo di diffondere sempre più la cultura del cioccolato e del dolce artigianale creando aggregazione tra cittadini, commercianti, turisti o semplicemente golosi…

Una montagna di cioccolato tra degustazioni, laboratori, show cooking, sculture e prelibatezze con la nuova formula del 2019.

Il più importante Tour Nazionale del #cioccolato per il Weekend più dolce.

Sabato 2 novembre alle 16 alla sede Alpini di Costa Valle Imagna si terrà “Borolada e Vin brulé”.

L’Associazione “Oltre il Cortile” e gli “Amici della Protezione Civile” di Vigano San Martino organizzano le tradizionali castagnate autunnali. In programma c’è un doppio appuntamento:

– domenica 3 novembre castagnata ed esposizione di macchine d’epoca dell’Old Motor Club di Bergamo nei pressi del parcheggio dell’Eurospin (complesso commerciale di via Nazionale 15/16);

– domenica 17 novembre: Castagnata al piazzale del Bar Martina a Vigano.

Sino a domenica 3 novembre a Cologno al Serio prosegue la sagra della polenta taragna. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si svolge al parco della Rocca, dove è allestita una tensostruttura riscaldata.

Si potranno gustare polenta taragna con farine del territorio, formaggi di bufala, carne di bufala, prodotti a km zero, buon vino e golosi dolci.

Non mancheranno tanta musica e divertimento per tutti.

Da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Beach Village Scanzorosciate debutta il “Festival della Valtellina”. Sia a pranzo sia a cena si potranno gustare i piatti tipici di questa terra ricca di sapori. In un ampio stand, al coperto e riscaldato, verranno cucinati e serviti golosi sciatt, preparati a mano e proposti con svariati abbinamenti, gli immancabili pizzoccheri, filanti e sfiziosi, ottima polenta valtellinese con condimenti per tutti i gusti, pane con salamella della Valtellina e patatine fritte come contorno. Il tutto si potrà accompagnare con buon vino rosso della Valtellina e vin brulé preparato al momento.

Accanto allo stand sarà allestito uno spazio dedicato alla vendita di prodotti tipici come i salumi della tradizione, la rinomata bresaola, formaggi, vini, sciatt e pizzoccheri che si potranno acquistare e cucinare a casa.

I tavoli e i posti a sedere saranno abbondanti, ma si consiglia la prenotazione telefonando al numero 3756079951.

Lo svolgimento del festival è garantito con tutti i comfort anche in caso di maltempo.

L’ingresso è gratuito e la struttura è dotata di un ampio parcheggio.

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre a Monasterolo Del Castello torna la sagra del bollito misto. L’appuntamento è alla tensostruttura riscaldata del campo sportivo

In riva al Lago d’Endine, immersa nella accogliente Valcavallina, la Quinta Sagra del Bollito Misto vi propone il famoso piatto della tradizione contadina composto da tagli di manzo, salame, lingua e gallina il tutto accompagnato da stuzzicanti salse.

Le proposte culinarie della Sagra continuano con la Trippa e prelibatezze autunnali.

Le serate di venerdì e Sabato saranno accompagnate da gruppi di musica popolare e folk, Venerdì sera ci sarà anche un Torneo di Morra, mentre la domenica mattina la Fiera Agricola e la Mostra del Bestiame organizzeranno attività e spettacoli per bimbi e non.

La cucina aprirà per pranzo fino alle 17.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 340 0701780

Sabato 9 e domenica 10 novembre all’oratorio di Pedrengo si terrà la castagnata. L’iniziativa, che inizialmente era prevista per sabato 19 e domenica 20 ottobre è stata rimandata a questo week-end.

L’evento è promosso da Avis, Aido e Oratorio San Giovanni Bosco di Pedrengo.

Il programma prevede:

Sabato 9 novembre

– dalle 15 caldarroste per tutti;

– dalle 19.30 cena (costo 12 euro) e tombolata in oratorio. Le prenotazioni si effettuano in segreteria.

Domenica 10 novembre

– dalle 15 caldarroste e momento di festa per tutti.

Sabato 9 e domenica 10 novembre a Clusone la Bandabidù organizza la 19a edizione della Festa del Vino, l’Estate di San Martino. In questi giorni d’autunno si aprono botti di buon vino e si festeggia in barba all’inverno ormai alle porte. Le cantine del territorio propongono ottimo vino accompagnato da primi e secondi piatti, taglieri di salumi e formaggio e dolci della tradizione culinaria locale. Due giorni fatti di festa, musica, buona cucina, attività per i più piccoli e visite guidate gratuite alle bellezze artistiche e culturali clusonesi.

Dal 15 al 17 novembre all’area socio-ricreativa di Palazzago si terrà la festa del corpo musicale Rossini. In programma serate con musica, balli e cucina tipica a cura della banda di Palazzago.

Sabato 23 e domenica 24 novembre all’area socio-ricreativa di Palazzago si terrà la festa dell’Atavico Desco. In programma serate con musica, balli, cucina e degustazioni di vini locali a cura della Pro loco.