Accordo tra Comuni: pattugliamento notturno delle polizie locali a Zingonia

Più sicurezza nell’area di Zingonia: è con questo obiettivo che le Polizie Locali di Treviglio, Dalmine, Brembate, Ciserano, Verdellino e Boltiere hanno stretto un accordo di collaborazione per interventi di pattugliamento straordinario del territorio in orari notturni.

Complessivamente per il “Patto di sicurezza urbana” sono stati stanziati 61.202 euro, 41mila per gli straordinari che dovranno sostenere gli agenti per l’attività di prevenzione e vigilanza che si svolgerà di sera, di notte e anche nei festivi: in campo, per cinque sere alla settimana, ci saranno 25 uomini.

Ma non solo perchè è previsto anche un turno contro le stragi del sabato sera e pattuglie ambientali in collaborazione con i carabinieri per le verifiche sulle attività commerciali.

Il progetto, su base regionale, parte venerdì 1 novembre e, per ora, andrà avanti fino al 15 dicembre: due pattuglie coordinate dal comandate della locale di Ciserano (comune capofila che ha elaborato il progetto) Andrea Redaelli saranno sempre in strada, pronte a dirigersi nel luoghi in cui, di volta in volta, verranno segnalate le maggiori criticità.

“L’obiettivo è quello di assicurare un maggiore controllo sul nostro territorio – ha spiegato il sindaco di Ciserano Caterina Vitali – Lo facciamo su un’area che, lo sappiamo, è molto delicata ma con la collaborazione di più attori. La supervisione della Prefettura consentirà agli agenti di poter operare su tutto il territorio, superando i limiti comunali dove di solito finisce la loro giurisdizione”.

Il progetto è l’unico di questo tipo finanziato in provincia di Bergamo e secondo in Lombardia dopo quello che riguarda la città metropolitana di Milano: è stato presentato giovedì 31 ottobre durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza alla quale erano presenti anche Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i sindaci dei comuni coinvolti e il prefetto Elisabetta Margiacchi.

Un incontro periodico che è stato anche l’occasione per fare un focus sulla situazione dei reati nell’area sensibile di Zingonia, con dati incoraggianti: il trend in calo nei primi 9 mesi del 2019 a Bergamo (-24%) e provincia (-13,9%), si ritrova anche nell’area post-abbattimento delle torri.

Solo Boltiere (+24,4%) fa eccezione, perchè complessivamente a Zingonia si parla di una flessione di oltre 12 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: -23,7% a Ciserano, -14,4% a Verdellino, -11,3% a Dalmine e -0,3% a Brembate.

Un bilancio che, viste le vicissitudini recenti, il prefetto non ha esitato a definire “positivo”.