Zandobbio, donna trovata morta in Comune: l’ipotesi del tragico incidente

Ci sarebbe un tragico incidente dietro la morte di Bruna Calegari, l’impiegata amministrativa di 59 anni trovata priva di vita all’interno del municipio di Zandobbio, in piazza Monumento, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre.

Un primo campanello di allarme i colleghi lo avevano avvertito attorno alle 13, udendo un tonfo dal suo ufficio: il rumore, però, era sembrato simile a quello associabile alla caduta di un faldone. Inoltre la donna, che avrebbe dovuto terminare il proprio turno alle 12.30, era solita fermarsi anche oltre l’orario di lavoro.

Ma poco prima delle 14 gli altri impiegati hanno deciso di andare a controllare se quel ritardo nell’uscita dall’ufficio fosse normale: quando hanno spalancato la porta hanno visto Bruna Calegari riversa a terra, con un paio di forbici molto lunghe vicine al suo corpo, sporche di sangue. Poco distante anche una scaletta a due gradini.

Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti: i medici, notando gli strani tagli sul corpo, hanno immediatamente coinvolto anche i carabinieri e la polizia locale.

Tre i segni più vistosi, due all’altezza del petto, di cui uno marginale, e uno al collo.

I carabinieri di Trescore Balneario e del nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri, al momento non escludono ancora alcuna ipotesi ma la pista più battuta pare essere quella dell’incidente, conseguenza di una caduta accidentale, forse dalla scaletta.

I militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro l’ufficio della donna e ascoltato con attenzione tutti i dipendenti: in un primo momento, in particolare, si sarebbero soffermati su un ragazzo che in mattinata avrebbe avuto un diverbio con lei, ma poi le indagini hanno consentito di accertare come al momento dell’incidente non si trovava più all’interno dell’edificio.

Per fare maggiore chiarezza sull’accaduto, comunque, è stata disposta l’autopsia che verrà eseguita martedì: solo in quella sede, probabilmente, si potranno escludere le altre ipotesi rimaste in piedi, vale a dire l’omicidio e il suicidio.

Nel frattempo i carabinieri proseguiranno negli accertamenti, visionando tutte le telecamere di videosorveglianza della zona.

Bruna Calegari lascia nel dolore il marito Mario Borali e i quattro figli Elena, Daniela, Simone e Gabriele, di 15 anni, che viveva ancora con loro.