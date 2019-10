La tragedia

Zandobbio, donna trovata morta in Comune: indagano i carabinieri foto

Le indagini coordinate dal maresciallo Roberto Crocco per capire le cause del decesso: al momento non si esclude nessuna pista









Una donna di 60 anni è stata trovata morta a Zandobbio, nell'ufficio tecnico del municipio del paese. È successo nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe un'impiegata del Comune residente a Zandobbio, madre di quattro figli.





A trovarla sarebbe stato un collega, che avrebbe subito fatto scattare l'allarme e chiamato i soccorsi. Poco dopo, intorno alle 14, gli uomini del 118 sono arrivati sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 60enne. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i tecnico di Ats e i carabinieri di Trescore Balneario: sono in corso le indagini coordinate dal maresciallo Roberto Crocco per capire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna pista. Seguono aggiornamenti