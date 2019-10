Una vacanza nella bellezza: da San Vigilio a Castagneta, Sombreno e Fontana

Spostandosi verso le valli ed evitando la gattaiola di Pontesecco, Bergamo riconcilia con il bosco, il torrente, il sentiero: quel che la nostra anima, esulcerata dalle cacofonie del traffico e dalla folla imbizzita, ricerca, nei suoi sogni atavici.

Così, eccomi a percorrere con voi quell’ultimo lembo di città che declina verso la valle del Brembo, fatta di rare, fortunate dimore e di tanto verde e acque e odore di terra e funghi. Parlo di quella seducente fascia collinare che digrada da San Vigilio fino alla Castagneta, a Sombreno, alla Madonna della Castagna, a Fontana: un tempo avamposto di pietre e ferro, contro l’offesa che veniva da Como e da Milano, tra la biscia viscontea e l’aquila sveva e oggi, amenissimo percorso ciclopedonale, che collega Bergamo a Almè e Paladina, accarezzando i piedi dei nostri colli.

Non dirò tanto di case e piazze e nomi di strade, giacché poche sono le case, pochissime le strade e nulle le piazze: dirò, piuttosto, di argille e pietre e di lunghe erbe di fiume, stese nella pigrizia dei vasi e delle rogge.

Valmarina, come uno scampolo di Bretagna e Normandia, con il suo colle basso e lungo e le sue memorie antiche, delimita a nord la strada che porta verso Sombreno: la percorri, costeggiando il fiumetto, che si è scavato piccoli meandri tra le argille. E ti stupisci sempre di quanta increduta meraviglia possa nascondersi, a due passi dalla città.

Rinnovato stupore: quando abitavamo in Castagneta, un grosso scoiattolo nero veniva alla nostra finestra, la mattina, a sbirciare curioso l’affaccendarsi degli umani. Stupore di tanto equilibrio di forme e di profumi, di colori e di vita: come le chiesette, i santuari, immersi nella collina, quasi ne fossero stati sempre parte. E più forte ti appare il baratro che divide quei mattoni e quei portali dalla disgraziata arte dello Zeitgeist: dalla sovversione del buonsenso.

Ma andiamo oltre: via Castagneta sale, prima diritta e poi sinuosa, verso via Beltrami, Colle Aperto, gelati e milk shakes. Lì c’è la chiesetta di San Rocco, e la vecchia trattoria dove abbiamo passato tante serate, vecchi sarpini, con amici che non ci sono più. Lì ci sono improvvisi ingressi nel verde del bosco, che in due svolte ti estraniano dal mondo: il miracolo bergamasco è questa possibilità di ritrovare pace, tra i castagni e le felci, non il boom industriale. Lì c’è una vecchia casa di arenaria, smangiata sugli spigoli, che mia madre mi raccontava essere appartenuta a Garibaldi, quando mi trascinava, piccolissimo, per i vasi e i sottoboschi: a Bergamo, nelle sue favole, c’erano almeno tre vecchie dimore garibaldine (in realtà, nessuna): una all’angolo di via Tasca col viale, una in via Lazzaretto e questa, spersa sui colli: e io me la bevevo, affamato di storia, già allora. Già allora irrimediabilmente boccalone, hèlas!

Così, per me, questo frammento intatto di Bergamo ha un doppio valore: conforta il mio sguardo di vecchio e mi rimanda a quando gironzolavo con la mamma di qua e di là delle colline, alla ricerca di luoghi magici e segreti. E la magia e il segreto, in fondo, sono rimasti tali: il legame con la terra non si allenta negli anni.

Domani, proseguiremo per quartieri affollati e attraverso reticoli di strade: oggi, concediamoci una vacanza nella bellezza. Bergamo è anche questo. Alla prossima.